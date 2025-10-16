27.7 مليار دولار سوق خدمات الزفاف في الإمارات بحلول 2030

بلغ حجم سوق خدمات الزفاف في دولة الإمارات نحو 13.45 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف تقريباً ليصل إلى 27.7 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12.9%، ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جراند فيو ريسيرش.

ويتوقع أن تبرز دبي بصفتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لإقامة حفلات الزفاف، ثم توسع الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى قطاع اقتصادي كبير يتمثل في إيجارات السيارات والفنادق وأماكن الاحتفالات المرتبطة بالزفاف.

واحتفلت شركة ريبيكاز برايدال آند أوكايجن وير «Rebekah's Bridal & Occasion Wear»، بالافتتاح الكبير لصالتها الجديدة في دبي أمس. وقد شكل هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة الشركة التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن في مساعدة العرائس على تحقيق حلم زفافهن بكل رقي وثقة وأناقة.

وقال أنتوني بيرييرا، الشريك المؤسس لشركتي ريبيكاز وأفينيو لتأجير السيارات والليموزينات: «أطلقنا شركة ريبيكاز برايدال في شهر ديسمبر من عام 2015. وعلى مر السنوات أكسبنا نهجنا الفريد، القائم على تقديم تشكيلة تجمع بين فساتين الزفاف الجاهزة الفاخرة من أشهر المصممين وفساتين الزفاف المصممة يدوياً حسب الطلب، تقديراً واسعاً من قبل قطاع الأزياء، والأهم من ذلك، من قبل مئات العرائس اللواتي تشرفنا بخدمتهن».

ويضم صالون العرض بفخر مجموعة من العلامات العالمية الشهيرة مثل ماغي سوتيرو (بما في ذلك ربيكا إنغرام سوتيرو وميدقلي) وجاستن ألكسندر (بما في ذلك أدور وليليان ويست). وتتكامل هذه المجموعات الحصرية للمصممين العالميين بصورة أنيقة مع خط الأزياء العرائسية المميز لجيسي ريبيكا، وهي مجموعة استثنائية من فساتين الزفاف المصممة يدوياً التي تجسد الأناقة الخالدة والحرفية الرفيعة. ويصمم كل فستان زفاف بعناية فائقة على أيدي فرق عمل متخصصة داخل الدار، تمتلك خبرة واسعة في تصميم الفساتين حسب الطلب وضبط المقاسات وإجراء التعديلات وصناعة الأزياء الراقية (الكوتور)، لتكون كل قطعة من إبداعات جيسي ريبيكا عملاً فنياً متكاملاً بكل معنى الكلمة.

أضافت جيسي ريبيكا، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ريبيكاز برايدال: «نؤمن في ريبيكاز بأن رحلة العثور على فستان الزفاف يجب أن تكون ساحرة بقدر يوم الزفاف نفسه. إن صالتنا الجديدة تجسد احتفاء بتفرد كل عروس، فهي مساحة تلتقي فيها قصتها وأسلوبها وأحلامها بتناغم جميل. على مدى العقد الماضي كانت شركة ريبيكاز في قلب مئات قصص الحب، حيث تطورت من بوتيك صغير إلى شركة عرائسية محبوبة ومعروفة بأسلوبها الشخصي في التصميم ومجموعتها المختارة بعناية من فساتين الزفاف وتجربة التسوق المفعمة بالاحتفال. يواصل المتجر الجديد هذا الإرث، ليقدم للعروس ليس فقط فستان الزفاف، بل ذكرى خالدة ولحظة من الفرح والثقة والارتباط ستبقى في الذاكرة مدى الحياة».

شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات البارزة في قطاع حفلات الزفاف في دولة الإمارات، حيث قدم كبار العاملين في هذا المجال عروضهم المتميزة خلال الفعالية، وتم تنسيق المكان بأسلوب راقٍ يحاكي أجواء حفلات الزفاف الحقيقية، مع لمسات ديكور احتفالية أنيقة، وقد استمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من التجارب، شملت المأكولات الفاخرة والموسيقى الحية وفن رسم الحناء والخط العربي وعناصر تراثية أخرى جسدت روح الاحتفال بالزواج على أتم وجه.

اختتمت جيسي ريبيكا بقولها: «نعبر عن خالص امتناننا لجميع الشركاء من قطاع حفلات الزفاف الذين أسهموا في نجاح هذا الحدث المميز، ونوجه شكراً خاصاً إلى ريانون داوني من منصة برايد كلوب الشرق الأوسط على تنسيق مشاركة شركائنا في الفعالية، كما نتقدّم بالشكر إلى ميلون بيريز من ميلريش ويدينجز على التصوير الفوتوغرافي والإنتاج المرئي المتميز وإلى دينيس بانشينكو من سيليبرايشن ستايشون على تصميم الديكور العرائسي الرائع، كما نخص شركة كرييتف كويزينز إنك دبي بالشكر على خدمات الضيافة المتميزة التي قدمتها، وإلى بارتي سوشال على تأثيث المكان بقطع الديكور الأنيقة التي أضافت لمسة فاخرة على الأجواء، وأضفى دارسي فلاورز، منسق الزهور، لحفل الزفاف لمسات من الجمال والعطر أتمت روعة المشهد العام».