250 مليون درهم لتوسيع أعمال «الهلال للمشاريع الابتكارية» لدعم تأسيس مشاريع ناشئة محلية

أعلنت شركة الهلال للمشاريع عن إطلاق برنامج استثماري بقيمة 250 مليون درهم لتوسيع نطاق «الهلال للمشاريع الابتكارية»، منصة بناء المشاريع التابعة لها. ويشكل هذا التمويل الجديد، مقروناً بالقيادة الجديدة، خطوة محورية في تطوير «الهلال للمشاريع الابتكارية» لتصبح منصة رائدة في احتضان وتوسيع الشركات الناشئة عالية النمو وذات الأثر الإيجابي، تنطلق من دولة الإمارات نحو العالمية.

وبصفتها منصة ابتكار متعددة القطاعات ستوظف «الهلال للمشاريع الابتكارية» رأس مال مستداماً طويل الأمد، إلى جانب خبراتها التشغيلية المتخصصة وقدرتها على الوصول إلى شبكات الأعمال، بهدف تحويل الأفكار في مراحلها المبكرة إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً والتوسع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق صرح بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: «لقد أصبحت دولة الإمارات منصة انطلاق للمبادرين الطموحين، ورؤيتنا المشتركة أن ينظر إليها عاصمة عالمية للشركات الناشئة. ومن خلال «الهلال للمشاريع الابتكارية»، منصة بناء المشاريع التابعة لنا، نعمل على تمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تثبت نجاحها محلياً وتتمتع بقدرة تنافسية على المستوى العالمي».

وقد أسهمت «الهلال للمشاريع الابتكارية» بالفعل في إطلاق مجموعة من الشركات الناشئة المميزة، من بينها «كافا آند تشاي» التي تحتفي بإرث المنطقة في القهوة والشاي، و«آيون» المتخصصة في تطوير حلول التنقل المستدام، و«بريك برد» وهي منصة رقمية مبتكرة لتجارب الطعام المجتمعية ونوادي العشاء.

ومن جانبه أكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع: «إن تخصيص 250 مليون درهم يشكل محطة استراتيجية فارقة لكل من «الهلال للمشاريع الابتكارية» ومسيرة ريادة الأعمال في المنطقة، فنموذجنا يجمع بين استثمار رأس المال المنضبط والدعم التشغيلي المباشر، وهو نهج نادر في منظومة التمويل التقليدي للمشاريع الناشئة، بما يوفر بيئة مواتية للنمو المستدام والتوسع على الصعيد الدولي».

وتتبع «الهلال للمشاريع الابتكارية» نهجاً مرحلياً يبدأ من التحقق من الفكرة، مروراً بتطوير النموذج الأولي واختبار السوق، وصولاً إلى مرحلة التوسع، ويجري تقييم كل مرحلة وفق مؤشرات أداء ومعايير واضحة، بما يضمن توافق المنتج مع متطلبات السوق، ويقلل من المخاطر، ويسرع وتيرة النمو.

وفي هذا الإطار، أوضح راخيل فرناندو، الرئيس الجديد لـ«الهلال للمشاريع الابتكارية»: «بعد أن خضت تجربة تأسيس الشركات وتوسيع نطاقها منذ مراحلها الأولى أدرك تماماً التحديات التي يواجهها رواد الأعمال. وفي «الهلال للمشاريع الابتكارية»، يمكن لرواد الأعمال أن يباشروا مسيرتهم بثقة، مدعومين برأس المال، والأدوات التشغيلية، والشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً إقليمية وعالمية».

ويمتلك راخيل فرناندو سجلاً حافلاً وخبرة واسعة في مجالي ريادة الأعمال والإدارة التشغيلية، سواء بصفته مؤسساً أو قائداً لمنصات متخصصة في بناء المشاريع، وقبل انضمامه إلى «الهلال للمشاريع الابتكارية» شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Yabi، المنصة الرائدة في مجال الخدمات المالية الشخصية القائمة على التثقيف المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوجيه المالي، كما أسس وأدار شركة Koko، التي تعد من أبرز منصات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» وحلول المدفوعات الاستهلاكية التابعة لمجموعة علي بابا، والتي توسعت بشكل كبير في أسواق جنوب آسيا، كذلك تولى منصب المدير الإداري في Daraz (إحدى شركات مجموعة علي بابا)، حيث قاد جهود التوسع لتصبح واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وتعكس هذه المبادرة التزام شركة الهلال للمشاريع بالابتكار والاستدامة والنمو الشامل، في انسجام تام مع طموح دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد جاءت الحملة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة تحت شعار: «الإمارات: عاصمة الشركات الناشئة في العالم» لتبرز بوضوح مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال. وبعد أن تصدرت الإمارات للعام الرابع على التوالي تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) 2025-2024 جرى الاعتراف بها أيضاً أفضل وجهة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين 56 اقتصاداً حول العالم.