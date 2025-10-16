مصرف عجمان يتعاون مع شركة «لون تكنولوجيز» لتعزيز الوعي المالي لدى العملاء

أعلن مصرف عجمان عن شراكة استراتيجية مع شركة «لون تكنولوجيز» (Lune Technologies)، الشركة الإماراتية المتخصصة في تحليلات البيانات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد العملاء برؤى أذكى وتحكم أكبر في أوضاعهم المالية.

تقدم هذه الشراكة حلولاً متقدمة لإثراء بيانات المعاملات وإدارة التمويل الشخصي (PFM)، والمتاحة الآن عبر تطبيق مصرف عجمان. وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسة في مسيرة التحول الرقمي للمصرف، وتجسد التزامه بتقديم تجارب مصرفية قائمة على البيانات، تعزز الشفافية والذكاء والتخصيص في إدارة الشؤون المالية.

ومن خلال هذا التعاون، يدمج مصرف عجمان حلول (Lune Technologies) لإثراء البيانات وتحليلها، وحلول إدارة التمويل الشخصي، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة وذكاء. وتتيح الحلول الجديدة للعملاء تصنيف المعاملات تلقائياً، والتعرف إلى المتاجر، واستعراض تفاصيل الإنفاق بوضوح، إلى جانب رؤية شاملة لأنماط الدخل والادخار والمصروفات، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.

وقال فيصل كنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: «في مصرف عجمان، يمثل الابتكار جوهر رحلتنا نحو تقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى. وتمثل شراكتنا مع (Lune Technologies)، خطوة مهمة نحو تمكين عملائنا بالأدوات التي تساعدهم على فهم وإدارة وتحسين أوضاعهم المالية. هذه المبادرة تعكس رؤيتنا في أن نكون في طليعة التحول الرقمي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات».

وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين الجانبين في تعزيز الوعي المالي، وتمكين الأفراد من خلال دمج البيانات الذكية، مع الحلول التقنية المتقدمة. فمن خلال الجمع بين خبرة (Lune Technologies) في استخبارات البيانات المالية، ونهج مصرف عجمان القائم على العميل أولاً، يسعى الطرفان إلى تطوير تجربة مصرفية أكثر شفافية وسهولة وارتباطاً باحتياجات المستخدمين.

وقال هلال لوتاه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (Lune Technologies): «نفخر بشراكتنا مع مصرف عجمان في هذا الإطلاق النوعي. ومن خلال الجمع بين تقنيات «لون» في الإثراء والتحليل المالي، ونهج مصرف عجمان القائم على العميل، نعيد تعريف الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد مع شؤونهم المالية. وتعكس هذه الشراكة هدفنا المشترك في تعزيز التمكين المالي على مستوى المنطقة».

وتعكس هذه الخطوة التزام مصرف عجمان بمواصلة الابتكار، ودعم رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متقدمة ومتكاملة. وتتوفر الحلول الجديدة الآن لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، عبر تطبيق مصرف عجمان.