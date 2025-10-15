رأس الخيمة تشهد تطوير مشروع «أزور» المستدام

شهدت رأس الخيمة إطلاق مشروع «أزور» السكني المستدام والذي تطوره لابيس بروبرتيز (Lapis Properties)، ويعد المشروع تجربة سكنية متكاملة تنسجم مع الطبيعة وتعيد تعريف معنى الرفاهية، حيث يضم مجموعة من المرافق الراقية التي تعكس أسلوب حياة متكامل، من بينها مناطق ترفيهية مطلة على البحر، ومسابح بتصاميم عصرية، ومراكز لياقة واستجمام، لتوفير تجربة سكنية تمنح المقيمين مستوى عالياً من الراحة والخصوصية وجودة الحياة.

وقال بلال خشان، المدير التنفيذي للعمليات في لابيس بروبرتيز: «مشروع أزور من لابيس ليس مجرد مجمع سكني فاخر، بل تجربة سكنية متكاملة تنسجم مع الطبيعة وتعيد تعريف معنى الرفاهية، سعينا من خلاله إلى ترجمة رؤيتنا في لابيس بروبرتيز بأن الفخامة الحقيقية تكمن في البساطة المدروسة وجودة الحياة والراحة التي يعيشها الإنسان يومياً».

وأضاف خشان أن المشروع يمثل مرحلة استراتيجية في مسار توسع الشركة داخل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن موعد اكتماله مقرر في الربع الأخير من عام 2028، وأوضح أن هذا المشروع، وهو الأول من نوعه بهذا الحجم للشركة في رأس الخيمة، يعزز حضور «لابيس بروبرتيز» شركة تطوير راقية تعمل وفق أعلى المعايير العالمية: «اختيارنا لرأس الخيمة لم يكن صدفة، فهي اليوم من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمار في الدولة. نؤمن بأن مشروع أزور من لابيس يمثل فرصة متميزة للمستثمرين والمتعاملين، تجمع بين العائد المجزي والاستثمار الآمن في بيئة تنمو بثبات وثقة».

وفي حديثه عن أبرز التحديات خلال مرحلة التخطيط أوضح بلال خشان أن المشروع تطلب تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الطابع الطبيعي المميز لموقعه الساحلي وبين تلبية متطلبات التطوير العمراني الحديثة، وأضاف أن هذا التوازن كان أساسياً لضمان تقديم مشروع يجمع بين الجمال البيئي والمعايير الرفيعة في التصميم والتنفيذ.

ويمتاز مشروع أزور من لابيس بتصميم معماري يجمع بين الأناقة العصرية والانسجام مع البيئة الساحلية الفريدة لرأس الخيمة، وقد روعي في تصميمه تحقيق توازن بين المساحات المفتوحة والإطلالات الطبيعية، بما يتيح الاستفادة القصوى من الضوء والمناظر المحيطة لإضفاء شعور بالرحابة والهدوء.