«فاليريون» الكورية تطلق أحدث منتجاتها في «جيتكس جلوبال»

كشفت شركة «فاليريون» الكورية الجنوبية عن أحدث منتجاتها في منصتها بالقاعة 15 في «جيتكس جلوبال 2025» بدبي، وتعد «فاليريون» شركة متخصصة في مجال أجهزة عرض السينما المنزلية، والتي تقدم تجربة سينمائية استثنائية، تعتمد على تكنولوجيا الليزر الثلاثي RGB، وأنظمة العدسات الدقيقة.

وقال آندي تشاو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فاليريون»: «ننظر إلى «جيتكس جلوبال» باعتباره واحدة من أقوى المنصات التقنية في العالم لإطلاق الابتكارات، والوصول إلى أسواق جديدة بسرعة. حضور صناع القرار والموزعين والمستخدمين المتقدمين تحت سقف واحد يمنحنا أفضل نقطة انطلاق للمنتج في المنطقة»، مشيراً إلى أن سوق أجهزة العرض ينمو بوتيرة قوية؛ نقدر النمو السنوي في المنطقة بنحو 30% مدفوعاً بتبني الترفيه المنزلي، وارتفاع جودة المحتوى، وتوفر مساحات معيشة ذكية، وفي دولة الإمارات نرى وعياً متزايداً بحلول العرض المتقدمة وتجارب المشاهدة الراقية داخل المنزل.

وحول منتجات الشركة الجديدة التي تقدمها خلال مشاركتها لهذا العام في الحدث العالمي قال تشاو: «كشفت الشركة عن جهاز العرض المنزلي الجديد، VisionMaster Max، حيث يجسد الجهاز الجيل التالي من العرض المنزلي: يعتمد الليزر الثلاثي RGB مع نظام تعزيز السواد الحصري EBL™ لدرجات سوداء عميقة وألوان غنية وسطوع يبلغ 3500 لومن لأداء ممتاز حتى في الغرف المضيئة، كما يقدم تقنية مضادة لتداخل الألوان تقلل الظاهرة بنسبة تقارب 99.99% في أجهزة DLP، ما يمنح صورة طبيعية ومريحة للعين. أضف إلى ذلك عدسات زجاجية قابلة للتبديل بنسبة إسقاط متغيرة (0.9–2.0:1) لمرونة تركيب عالية، مشيراً إلى أن الشركة تركز على الابتكار البصري الحقيقي (ليزر ثلاثي RGB، معالجة لونية فائقة، حلول الحد من تداخل الألوان)، وعلى المرونة في التركيب، وعلى التكامل الذكي مع أنظمة المنزل، والأهم أننا نصمم المنتج لتجربة عائلية وثقافية تناسب الذائقة في الشرق الأوسط—من ليالي الأفلام إلى جلسات الألعاب الجماعية.

وقال تشاو: «ندخل الشرق الأوسط برؤية طويلة المدى. نبحث حالياً عن موزعين رسميين في دولة الإمارات لبناء شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع بمستوى علامتنا. نرحب بالتواصل مع الشركاء، الذين يشاركوننا معايير الجودة وتجربة العملاء المتميزة».

واختتم تشاو قائلاً: «المنازل ليست أماكن سكن فحسب؛ بل فضاءات تجمع الثقافة والتواصل والمجتمع. رؤيتنا أن نقدم لهم سينما منزلية بمعايير احترافية، وتجربة ذكية تضيف قيمة لكل لحظة داخل البيت».