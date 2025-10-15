«دانوانتاري فيدياسالا» الهندية تتوسع في الإمارات بافتتاح 10 مراكز خلال 3 سنوات

كشفت مجموعة «دانوانتاري فيدياسالا» الهندية، عن خطة توسعية طموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بافتتاح 10 مراكز للرعاية الصحية في عموم أنحاء الدولة، بقيمة استثمارية أولية لا تقل عن 100 مليون درهم.

وأوضحت المجموعة العاملة في المراكز الصحية، أن الشركة افتتحت أخيراً أول فروعها في إمارة دبي، على أن تتوسع في 3 سنوات بافتتاح 10 مراكز للرعاية الصحية المتكاملة في عموم الدولة، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ100 مليون درهم.

وافتتحت المؤسسة التي تأسست في الهند عام 1933، أول مركز دولي لها في دبي، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من مسيرتها العالمية التي تمتد لأكثر من تسعة عقود.

وكشف ساتيش كومار نامبوثيري، العضو المنتدب للمؤسسة في مؤتمر صحفي عقد بدبي، «تمثل هذه الخطوة بداية جديدة نحو تحقيق رؤيتنا التوسعية. ونستعد لإطلاق 10 مراكز جديدة في الإمارات، وفروع أخرى في البحرين وقطر وسلطنة عُمان والفلبين وألمانيا وأستراليا، على أن تبدأ جميعها عملياتها بحلول عام 2026. وسيكون مركز دبي هو النموذج الإقليمي والعالمي المرجعي لجميع مشاريعنا الدولية المقبلة».

وأوضح نامبوثيري، أن دبي ودولة الإمارات عموماً، تمثلان مركزين عالميين يمكن عبرهما التوسع إقليمياً بفضل منظومتهما الواسعة من الحداثة والبنية التحتية المتطورة في كل القطاعات. ناهيك عن التكنولوجيا الحديثة الواسعة والمتداولة بين جميع فئات المجتمع.

وأضاف: «طورنا منهجاً للحياة الصحية يهدف إلى الوقاية من الأمراض دون الحاجة إلى أدوية، كما سنوفر في الإمارات أساليبنا الموثوقة للوقاية من أمراض عدة».

وأوضح موراليداران إيكارول، العضو المنتدب لـ«دانوانتاري الإمارات»، استراتيجية المؤسسة متعددة المحاور للنمو الإقليمي عبر دبي، وقال: «نسعى إلى نشر إرث المؤسسة في جميع أنحاء منطقة الخليج. ولتحقيق ذلك، سنعتمد نماذج تشغيل متنوعة تشمل الامتياز التجاري (الفرانشايز) والمراكز الطبية المباشرة، إلى جانب أكشاك مخصصة».

وعن الأسعار والباقات التأمينية التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين، أوضح إيكارول أن الشركة ستقدم باقات علاجية طويلة الأمد لعملاء المؤسسة الدائمين تشمل الباقات الفضية والذهبية والماسية، لتوفير تجربة علاجية شاملة ومستمرة.