«يو بي إس» يفتتح مكتباً جديداً في أبوظبي

أعلن بنك يو بي إس السويسري عن افتتاح مكتبه الاستشاري الجديد في أبوظبي العالمي، ليكون ثاني فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل هذه الخطوة محطة بارزة تعكس التزام البنك الطويل الأمد تجاه عملائه في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد، التابع لفرع يو بي إس إيه جي، ضمن إطار رؤية يو بي إس الاستراتيجية الرامية لتوسيع حضوره في واحدة من أكثر مراكز التمويل وإدارة الثروات ديناميكية وأسرعها نمواً في العالم.

وأكدت بياتريس مارتن، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يو بي إس، أن افتتاح المكتب الجديد أبوظبي العالمي محطة مهمة في مسيرة يو بي إس وعملائه في المنطقة، إذ يعزز الفرص الواعدة في هذا السوق الديناميكي، ويرسخ الشراكة مع أبوظبي. وأضافت: «إن شبكة يو بي إس العالمية وإمكانياته القوية، تمكنه من خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم المعقدة، فضلاً عن تقديم حلول متكاملة وشاملة. إن حضورنا القوي في الدولة، يعزز قدرتنا على دفع عجلة النمو وتقديم القيمة الكاملة من عروض مفهوم البنك الواحد لعملائنا في أبوظبي والمنطقة».

بدورها، أكدت كريستين نوفاكوفيتش، رئيس إدارة الثروات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يو بي إس، أن الشرق الأوسط يعتبر منطقة استثنائية من حيث النمو والفرص. وأضافت: «إن افتتاح مكتبنا الاستشاري في أبوظبي العالمي يؤكد إيماننا الراسخ بإمكانيات المنطقة والتزامنا تجاه عملائنا فيها. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة والمساهمة في تطوير المنظومة المالية لدولة الإمارات».

من جانبه، أعرب أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، عن سعادته بافتتاح المكتب الاستشاري الجديد ليو بي إس في أبوظبي العالمي (ADGM)، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مكانته المتنامية، وجهة رائدة لإدارة الثروات العالمية والمكاتب العائلية. وأضاف: «يوفر أبوظبي العالمي، منصة مثالية لشركات مثل يو بي إس للتواصل مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد».

مع تجاوز إجمالي الثروات الشخصية في الشرق الأوسط 5.7 تريليونات دولار، تبرز المنطقة واحدة من أهم الأسواق الواعدة لقطاع الخدمات المالية بما تمتلكه من فرص وإمكانيات استثنائية. يعود حضور بنك يو بي إس في المنطقة لأكثر من 60 عاماً، تمكن خلالها من إرساء علاقات موثوقة وتقديم خدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات العملاء، إلى جانب توفير الاتصال العالمي لأجيال متعاقبة من عملاء إدارة الثروات. ويأتي افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي ليعزز مكانة البنك الراسخة أبرز مديري الثروات في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط: «يمثل وجودنا اليوم في أبوظبي امتداداً طبيعياً لحضورنا الراسخ في المنطقة، إذ يسمح لنا المكتب الجديد بأن نكون أقرب إلى عملائنا، وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى خدمات يو بي إس العالمية والحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المحلية».