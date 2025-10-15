شركات الإمارات تقود الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي في جيتكس 2025

يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً نحو تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة، حيث برز هذا التوجّه بشكل واضح في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث أبدت العديد من شركات العقارات اهتماماً متزايداً بحلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات، وذلك بحسب حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، أكد نظام أن «قطاع العقارات المحلي، الذي لطالما اتّسم باعتماده على أنظمة تقليدية، بدأ حالياً في ضخ استثمارات فعلية في التكنولوجيا بهدف تحسين التفاعل مع العملاء ورفع جودة الخدمات المقدّمة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول ذكية وقابلة للتخصيص وترتكز على الخصوصية، والتي أصبحت خياراً مفضلاً لدى الشركات العقارية في الدولة».

وكشفت الشركة عن توقيع قرابة 10 عقود مع عملاء جدد من قطاعات مختلفة، يأتي في مقدمتها القطاع العقاري، إلى جانب قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل، وخدمات تقنية المعلومات، مع وجود محادثات جارية مع مؤسسات من قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين أيضاً.

وأضاف حيدر: «نتلقى ردود فعل إيجابية خلال جيتكس 2025، وخاصة من شركات العقارات التي تُبدي رغبة واضحة في اعتماد حلول رقمية لتعزيز قدرتها التنافسية. لقد أصبح معرض جيتكس المنصة المثالية لتوقيع صفقات استراتيجية مع عملاء كبار».

وتابع: «تُعد دولة الإمارات على وجه الخصوص، من أكثر أسواقنا حيوية ونجاحاً. وخلال السنوات الماضية، نمونا جنباً إلى جنب مع عملائنا، والعديد منهم بدأ اليوم بتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. ومن خلال النماذج اللغوية الكبيرة المطوّرة داخلياً، وأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل، نُمكّن المؤسسات من بناء منظومات رقمية محلية، آمنة، وفعّالة من حيث التكلفة، بما يواكب تطلعاتهم للنمو والتوسّع».

تأتي تطورات زوهو في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت بدأت فيه الشركات في دولة الإمارات تتجه بشكل فعلي نحو تطبيقات ذكاء اصطناعي عملية، وآمنة، وتركّز على خصوصية البيانات. وترتكز استراتيجية الشركة على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي موجهة لقطاع الأعمال B2B، تُوازن بين الابتكار والممارسات الأخلاقية في التعامل مع البيانات، وهي فلسفة تتبناها زوهو.

وأضاف نظام: «في زوهو، نؤمن بأهمية التقدّم التكنولوجي المسؤول. نُركز في منهجنا للذكاء الاصطناعي على النماذج الموفّرة للطاقة، وحماية خصوصية البيانات، والحصول على موافقة العميل، بما يضمن أن يظل الابتكار موجّهاً لخدمة الإنسان ومستداماً في آنٍ معاً. وهذا يتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي مسؤول ومهيأ للمستقبل».

وإلى جانب تعزيز مجموعة حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي، تواصل زوهو توطين منتجاتها لتلبية احتياجات السوق الإماراتي، مثل برنامج المحاسبة المعتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب، والحلول التي تدعم اللغة العربية.

وتعكس استثمارات الشركة المستمرة في مراكز البيانات الإقليمية، وشراكاتها مع الجهات الحكومية، ومبادراتها التدريبية، التزامها طويل الأمد بتمكين الشركات المحلية — من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى — من خلال تقنيات سحابية قابلة للتوسّع، وآمنة، ومتوافقة مع متطلبات السوق المحلي.

وتتوقع الشركة الحفاظ على نمو مزدوج الرقم خلال المرحلة المقبلة، مع خطط توسّع مستمرة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلى جانب أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العامين المقبلين.