إبرام شراكة في جيتكس.. حلول الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى مصر

أعلنت شركتا إنتجرال ون سولوشنز «NtegralOne Solutions» وجيجا كمبيوتنج «Giga Computing»، التابعة لشركة جيجا بايت GIGABYTE عن شراكة استراتيجية لتقديم بنية تحتية حاسوبية متطورة للذكاء الاصطناعي في السوق المصري.

الاتفاقية التي تم توقيعها رسمياً في معرض جيتكس جلوبل 2025 تجعل إنتجرال ون سولوشنز أول موزع معتمد لجيجا كمبيوتنج في مصر، مع تركيز حصري على أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركات المعتمدة من إنفيديا ذات الكفاءة العالية.

تأتي هذه الشراكة في توقيت استراتيجي لدعم التسارع في التحول الرقمي في مصر، خصوصاً بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025.

وقال محمد كيلاني، الشريك المؤسس والمدير التقني لـ«إنتجرال ون سولوشنز»: «تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة إلى الأمام لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي في مصر، ما يسمح لنا بتقديم حلول عالمية معتمدة من إنفيديا للشركات في جميع أنحاء المنطقة. يتزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسرعة، مدفوعاً بالشركات الناشئة المحلية الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبادرات الحكومية والخاصة واسعة النطاق. من خلال دمج خبرة إنتجرال ون مع منتجات وحلول جيجا كمبيوتنج - بما في ذلك أنظمة NVIDIA MGX وNVIDIA HGX وأنظمة GIGAPOD - فإننا نقدم حزم الأجهزة والبرامج الكاملة الضرورية لمشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة».

ستتركز الحلول التي تقدمها NtegralOne Solutions حول خوادم Giga Computing المصممة خصيصاً، بما في ذلك:

- أنظمة NVIDIA MGX وNVIDIA HGX: توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتوسع مصممة لتدريب الذكاء الاصطناعي الضخم ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

- أنظمة NVIDIA RTX PRO™: مصممة للذكاء الاصطناعي للشركات، ومجموعة متنوعة من أعمال الجرافيك.

- تجمعات GIGAPOD: حلول متكاملة مصممة لتطبيق أسهل وأسرع لـ GPU Cluster عالية الكثافة للذكاء الاصطناعي.

وقال شوال-لي وانغ، مدير المبيعات - الشرق الأوسط في جيجا كمبيوتنج: «يعد السوق المصري في مرحلة تحول، مع التزام حكومي واضح واستثمار كبير من القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي. يمثل هذا التعاون مع NtegralOne Solutions، كونه شريكاً استراتيجياً ذا خبرة محلية عميقة، دخولاً مهماً لشركة جيجا كمبيوتنج للسوق المصري. نحن على ثقة بأننا معاً يمكننا تزويد الشركات المصرية عبر القطاعين الحكومي والخاص بحلول الحوسبة عالية الجودة والمعتمدة من إنفيديا التي تحتاجها لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي».

تستهدف NtegralOne Solutions الشركات عبر القطاعين الحكومي والخاص في مختلف الصناعات، وستعمل على تزويدهم بالأنظمة الكاملة من حلول الأجهزة والبرامج عالية الأداء من كل من NVIDIA و Giga Computing.