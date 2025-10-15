الكشف عن مشروع «سكاي جيت» في دبي بـ 600 مليون درهم

أعلنت شركة تايجر العقارية، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «سكاي جيت» في منطقة مثلث قرية بدبي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون درهم.

ويأتي هذا المشروع ليكون الإنجاز الثالث للشركة خلال عام 2025، تأكيداً على خططها التوسعية واستجابتها للطلب القوي على العقارات السكنية في دبي.

يتألف مشروع «سكاي جيت» من برج فاخر بارتفاع 45 طابقاً يضم 403 وحدات سكنية، تتنوع بين استوديوهات وشقق بغرفة وصالة وغرفتين وصالة ووحدات دوبلكس.

وقال عامر وليد الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «سكاي جيت خطوة جديدة ضمن مسيرة تايجر العقارية في تقديم مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق»، وأضاف: «إن عمليات البناء ستستغرق نحو ثلاث سنوات، على أن يبدأ تسليم الوحدات خلال الربع الأول من عام 2028، مشيراً إلى أن السوق العقاري في دولة الإمارات يواصل تحقيق مؤشرات أداء قوية وثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين».