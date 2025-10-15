أول نظام بطاريات محمول خالٍ من الانبعاثات في الإمارات

وقع قسم «المسعود للطاقة»، التابع لمجموعة المسعود، مذكرة تفاهم مع «إنستاغريد»، الشركة العالمية في أنظمة البطاريات المحمولة، وذلك لتقديم أول نظام بطاريات محمول خالٍ من الانبعاثات وذي جودة عالية في دولة الإمارات.

تمثل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال معرض جيتكس 2025 في دبي، إنجازاً بارزاً في مسيرة تعزيز الابتكار المستدام، وتسلط الضوء على الدور المحوري لشركة «المسعود للطاقة» في دعم رؤية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال هذه الاتفاقية، تتعاون «المسعود للطاقة» و«إنستاغريد» لتطوير مفهوم الحصول على الطاقة النظيفة والمتنقلة في البيئات المهنية والصناعية، بما يتماشى مع جهود الدولة للحد من الانبعاثات وتعزيز اعتماد تقنيات طاقة أكثر استدامة.

صمم «إنستاغريد» للاستخدامات الاحترافية والمهام الثقيلة، ويتميز بسهولة الحمل بيد واحدة، وأدائه القوي، واعتماده على طاقة خالية من الانبعاثات، ما يجعله بديلاً مستداماً للمولدات التقليدية العاملة بالوقود.

صممت تقنية «إنستاغريد» لتلبية احتياجات قطاعات مثل البناء، والفعاليات، وخدمات الطوارئ، والبنية التحتية، والعمليات الخارجية الحرجة. وتعالج هذه التقنية فجوة واضحة في السوق من خلال تقديم حلول طاقة نظيفة ومتنقلة قادرة على تلبية الطلب المتزايد خارج الشبكة في أي بيئة. كما توفر «إنستاغريد» بديلاً مستداماً وكفؤاً للمولدات التقليدية العاملة بالوقود، ما يمكن الشركات من تقليل بصمتها الكربونية مع ضمان الموثوقية والمرونة في الأداء.

يعرض في جيتكس هذا العام منتج «إنستاغريد» الرائد، «إنستاغريد وان». يزن هذا الجهاز الصغير والمقاوم للعوامل الجوية (IP54) 20 كجم فقط، ويوفر طاقة عالية الجودة وخالية من الانبعاثات، مع قدرة توليد طاقة مستمرة تبلغ 3.6 كيلوواط وذروة تصل إلى 18 كيلوواط. يمكن شحن وحدات «إنستاغريد» بالكامل في أقل من 3 ساعات، أو إعادة شحنها عند الحاجة، ما يجعلها مثالية لأي يوم عمل. ولا يقدم «إنستاغريد وان» بديلاً أنظف وأكثر هدوءاً وكفاءة من المولدات التقليدية فحسب، بل يسهم أيضاً في خفض التكاليف على المدى الطويل عبر الاستغناء عن تكاليف الوقود والصيانة.

صرح هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود: «ونطمح من خلال شراكتنا مع «إنستاغريد» لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير منتجات مبتكرة واحترافية. وتمكن هذه التقنية الشركات في مختلف القطاعات الحيوية من الحصول على طاقة موثوقة ومتنقلة وخالية من الانبعاثات، ما يعكس التزام «المسعود للطاقة» بتقديم حلول مستدامة تتوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية».

ومن جهته، قال أرفين أميري، رئيس شؤون الموظفين في «إنستاغريد»: «تتيح لنا شراكتنا مع قسم «المسعود للطاقة» طرح منتجات «إنستاغريد» للطاقة عالية الجودة وخالية من الانبعاثات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة. ويضمن الجمع بين تقنيتنا والخبرة المحلية لشركة «المسعود للطاقة» حصول الشركات على بدائل موثوقة ومستدامة للمولدات التقليدية».