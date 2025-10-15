الإمارات تستحوذ على 30% من مبيعات المجوهرات الفاخرة خليجياً

عززت دبي مكانتها سريعاً عاصمة عالمية لنمط الحياة الفاخر. ففي عام 2025، استحوذت دولة الإمارات على أكثر من 30% من مبيعات المجوهرات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بزيادة أعداد المقيمين من أصحاب الثروات الكبيرة، ونمو السياحة الدولية، وتتميز دبي بأنها مركز عالمي للتسوق الراقي.

وأعلنت تريليونير جنيف، العلامة الصاعدة التابعة لـ مجموعة أكفا القابضة، عن دخولها مرحلة جديدة من التوسع في قطاع الرفاهية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حصرية لجلب دار المجوهرات الإيطالية العريقة سكافيا (SCAVIA) إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة جريئة نحو واحد من أكثر أسواق الفخامة تنافسية على مستوى العالم.

وأكد محمد زكريا عقاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكفا القابضة، أهمية هذه الخطوة قائلاً: «الفخامة لا تقتصر على الحرفية فقط، بل تتعلق بالقصة والإرث والمشاعر. دار سكافيا تجسد هذه القيم جميعها، فمنذ أكثر من قرن وهي تبتكر قطعاً ليست مجرد مجوهرات، بل أعمالاً فنية نابضة بالحياة. إن جلب سكافيا إلى هذه المنطقة يعكس رؤيتنا في ترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً للساعات والمجوهرات الفاخرة».

ويقول عقاد: «سوق الفخامة في الإمارات لا يشبه أي مكان آخر في العالم. فعملاؤنا هنا يدركون معنى الندرة والقيمة، ولا يشترون الفخامة فحسب، بل يعيشونها بكل تفاصيلها. وهذا ما يجعل من الإمارات البيئة المثالية لعلامة مثل سكافيا، حيث كل جوهرة تعد تحفة فريدة لا تتكرر».

من خلال هذه الخطوة، تبني تريليونير جنيف منظومة متكاملة لنمط الحياة الفاخر، تجمع بين فن صناعة الساعات السويسرية والمجوهرات الراقية تحت مظلة واحدة. وتعد شراكتها مع سكافيا بداية لمرحلة جديدة من التوسع، إذ يلمح عقاد إلى مشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز حضور العلامة في عالم المنتجات الفارهة.