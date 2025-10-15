«بن غاطي» تطلق 13 مشروعاً جديداً بـ 12.3 مليار درهم منذ بداية العام

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة»، عن نجاحها في تحقيق أداء قوي في مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه وإطلاق مشاريع تطويرية عدة عالية القيمة في مناطق مختلفة بدبي، ما وضعها في صدارة قائمة المطورين العقاريين في الإمارة من حيث عدد الوحدات السكنية المباعة.

سجلت «بن غاطي» مبيعات قاربت 12.000 وحدة سكنية ضمن محفظتها العقارية المتنوعة منذ بداية العام حتى تاريخه في 2025، وشمل هذا الرقم وحدات ضمن مشاريعها الجديدة التي أطلقتها أخيراً، إلى جانب الوحدات المتبقية من مشاريعها القائمة، وهو الإنجاز الذي جعل من «بن غاطي» المطور العقاري الأكبر من حيث عدد الوحدات المباعة ضمن الشريحة السعرية التي تقل عن 2 مليون درهم، استناداً إلى بيانات «دي إكس بي إنتراكت» (DXB Interact)، منصة تجميع البيانات العقارية في دبي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لمشاريعها المتنوعة.

أطلقت «بن غاطي» أيضاً منذ بداية العام 13 مشروعاً جديداً، بلغت قيمتها التطويرية الإجمالية نحو 12.28 مليار درهم (3.3 مليارات دولار). وتضم هذه المشاريع مجتمعة أكثر من 8.200 وحدة سكنية، بمساحة قابلة للبيع تتجاوز 6.2 ملايين قدم مربع، ما يعكس توسعها المدروس في السوق. وشكلت المشاريع السبعة التي أنجزتها الشركة خلال الفترة نفسها أكثر من 20% من إجمالي المشاريع الجديدة التي استكملت في دبي منذ بداية العام وحتى تاريخه، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن «بروبرتي مونيتور»، في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز والكفاءة.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة: «إن المكانة الريادية التي تتبوأها «بن غاطي» في صدارة السوق من حيث حجم معاملات المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، هي انعكاس مباشر للنجاح الكبير والثقة العميقة بنموذج أعمالنا المتكامل. فقد أتاح لنا هذا النموذج أن نصبح من بين أكثر الشركات مرونة وقدرة على التكيف في السوق، وأن ننجز مشاريعنا في فترات زمنية قياسية. كما أن الاستجابة الاستثنائية التي شهدناها من السوق تجاه مشاريعنا الرائدة، مثل «فلير 01» و«فلير 02»، تؤكد استقرارنا المالي وقدرتنا على تقديم قيمة ثابتة عبر مختلف فئات المشاريع العقارية. وفي ظل تسارع الطلب ضمن النطاق السعري الذي يتراوح بين 1 إلى 3 ملايين درهم، حيث تتركز معظم مشاريعنا التطويرية، فإننا في موقع استراتيجي مثالي لاقتناص فرص النمو المستدام وتحقيق عوائد مجدية طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية بأعمالنا».

تضم محفظة التطوير الحالية لشركة «بن غاطي»، التي تبلغ قيمتها 80 مليار درهم، حوالي 38.000 وحدة سكنية قيد التطوير موزعة على أكثر من 38 مشروعاً في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط مدينة دبي و«الخليج التجاري» و«قرية جميرا الدائرية» و«ميدان»، إلى جانب مجموعة من المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية، والتي طورتها الشركة بالتعاون مع نخبة من شركاء الفخامة مثل «بوجاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو»، وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عقارية استثنائية.

تضاعف صافي أرباح «بن غاطي» أكثر من ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب المستمر على العقارات في دبي. وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة 8.8 مليارات درهم، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليارات درهم.