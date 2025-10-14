«جي دبليو سي» تستحوذ على «كويفو» الأوروبية

أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) – إحدى شركات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن استحواذها على حصة استراتيجية غير مسيطرة في شركة «كويفو» (Quivo) الأوروبية الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية «جي دبليو سي» لتوسيع حضورها العالمي عبر ثلاث قارات، وتعزيز قدرتها على ربط الأسواق الخليجية – وفي مقدمتها السوق الإماراتي – بأبرز مراكز التجارة الإلكترونية في أوروبا والولايات المتحدة. كما يمكن هذا التعاون العلامات التجارية الإقليمية من الوصول السلس إلى الأسواق الدولية، ويتيح في الوقت نفسه للشركات العالمية الرائدة الوصول إلى ملايين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة «جي دبليو سي»: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة الشركة نحو التوسع الدولي، ويجسد رؤيتنا في نقل خبراتنا اللوجستية المتقدمة إلى أسواق جديدة حول العالم. كما يفتح هذا التعاون آفاقاً أوسع أمام الشركات والعلامات التجارية في دولة الإمارات والمنطقة لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الأوروبية والأمريكية بسرعة وكفاءة».

وتتميز شركة «كويفو» بامتلاكها بنية تحتية متقدمة تشمل ستة مستودعات في كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى منظومة رقمية متكاملة لإدارة المستودعات، وإدراج المنتجات على منصات متعددة، والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (API) ومنصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل «أمازون» و«شوبيفاي».

وفي إطار هذا التعاون، تم تزويد مستودعات «جي دبليو سي» في قطر ببرمجيات «كويفو»، على أن تتبعها مواقع جديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، لدعم النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير «سيملس» لأسواق الخليج 2024.

وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»: «نهدف من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز التكامل بين الخدمات اللوجستية المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية، بما يدعم تطلعاتنا في السوق الإماراتي والإقليمي. ويسمح هذا التعاون للعلامات التجارية بالتوسع الفوري في أسواق جديدة عبر بنية تحتية موحدة وسلسة، دون الحاجة إلى إعادة تصميم أنظمتها التشغيلية».

من جانبه، قال جورج فايس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كويفو»: «يشكل تعاوننا مع "جي دبليو سي" نموذجاً فريداً يجمع بين الحلول البرمجية المتقدمة والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة. وستتيح هذه الشراكة للعلامات التجارية العالمية إدارة بياناتها وعملياتها وطلبياتها ومدفوعاتها ضمن مركز موحد، مع ضمان أعلى مستويات الدقة في التنفيذ عبر أسواق الإمارات وقطر والسعودية».