نشاط ملحوظ وتوسعات في قطاع التجزئة بالإمارات

يشهد قطاع تجارة التجزئة في الإمارات نمواً ملحوظاً في عام 2025، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، والنمو السياحي، ويتوقع تحقيق مبيعات تجارة التجزئة الإجمالية قيمة 70.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار التركيز على تحسين تجربة العملاء والاستثمار في التكنولوجيا.

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل»، تسجيل نشاط ملحوظ في قطاع العقارات التجارية في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب وتغير سلوكيات المستهلكين والمستخدمين النهائيين.

ويبلغ إجمالي مساحة التجزئة القائمة حالياً في دبي وأبوظبي مجتمعتين نحو 8.13 ملايين متر مربع، ومن المتوقع إضافة 98,000 متر مربع من المساحات الجديدة قبل نهاية عام 2025.

وفي إطار التوسعات التي يشهدها القطاع افتتحت مجموعة هاشم، أحد أبرز الأسماء الموثوقة في مجال المنتجات الغذائية والتجارة العامة في دولة الإمارات، هايبر ماركتها الجديد والواسع اليوم في موقع مميز بمنطقة الراشدية بعجمان. وقد تشرف الحفل بحضور الشيخ الدكتور ماجد سعيد راشد النعيمي، الذي افتتح المنشأة رسمياً.

ويجمع هايبر ماركت هاشم الجديد بين سوبر ماركت واسع ومتجر متعدد الأقسام مع قسم مخصص لمنتجات الأعشاب الفاخرة، والتوابل النادرة من العالم العربي وخارجه، ومجموعة واسعة من الفواكه المجففة، ومساحيق التوابل والحبوب النقية المطحونة حديثاً في الشركة.

وقال مايانكوتي سي، رئيس مجلس إدارة مجموعة هاشم: «لقد ألهمنا دعمهم المتواصل لتوسيع خدماتنا وتحسينها. ونظل ملتزمين بتعزيز هذه الثقة في كل عمل نقوم به». إلى جانب الهايبر ماركت الجديد، تعمل مجموعة هاشم عبر أقسام متعددة، بما في ذلك مطاحن الدقيق، والتجارة العامة، والمتاجر الكبرى، ومنافذ بيع المكسرات والتوابل. على مر السنين، أصبحت المجموعة واحدة من أكثر الأسماء شهرة وموثوقية في صناعة التوابل وتجهيز الأغذية في دولة الإمارات. مع أكثر من 300 نوع من التوابل والأعشاب النادرة، تضمن مجموعة مطاحن هاشم منتجات عالية الجودة وخلطات مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدءاً من بهارات الكاري ومساحيق الحبوب وصولاً إلى خلطات القهوة المميزة. وأضاف: «لقد وضع عملاؤنا، سواء من المواطنين أم الوافدين، ثقتهم بنا لأكثر من أربعة عقود ونصف».