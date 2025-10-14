المفوضية الأوروبية : فحص الاستثمارات الأجنبية يعزز أمن الاتحاد ونظامه العام

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم مواصلة فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحماية أمن الاتحاد ونظامه العام.

وأظهر التقرير السنوي الخامس - الذي أصدرته المفوضية حول الاستثمارات الأجنبية - زيادة بنسبة 15% في الإشعارات الخاصة بتلك الاستثمارات منذ 2021، مع 477 استثمارًا مُبلّغا عنها في 2024، خضعت 8% منها لتقييم أمني مفصل، أغلبها في القطاع الصناعي بسبب مخاوف من تسرب التكنولوجيا وأمن الإمدادات.

ولفت التقرير إلى أنه بحلول نهاية 2024، أصبح لدى 24 دولة عضوا في الاتحاد تشريعات وطنية لفحص الاستثمارات.

وفي يناير الماضي، قدمت المفوضية اقتراحًا لتقوية الإطار القانوني، يلزم جميع الدول بإنشاء آليات فحص وطنية ويضمن حدًا أدنى من التنسيق عبر الاتحاد.