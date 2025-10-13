جي بي مورغان يطلق مبادرة استثمارية بـ 1.5 تريليون دولار لتعزيز الأمن الاقتصادي الأمريكي

أعلن بنك جي بي مورغان تشيس يوم الاثنين عن خطة استثمارية ضخمة تمتد لعقد من الزمن، تهدف إلى تعزيز الصناعات الحيوية للأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار.

وكشف موقع "axios" أنه في إطار هذه المبادرة، سيستثمر البنك مباشرةً 10 مليارات دولار في شركات أمريكية تعمل في أربعة مجالات رئيسية: مرونة سلسلة التوريد، واستقلال الطاقة، والدفاع، والتقنيات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. وتسعى الخطة إلى دعم نمو الشركات الكبيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والتصنيع الاستراتيجي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن البنك.

وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون: "لقد أصبح واضحا أن الولايات المتحدة اعتمدت بشكل مفرط على مصادر غير موثوقة للمعادن والمنتجات والتصنيع الحيوية، والتي تُعد ضرورية لأمننا القومي. أمريكا بحاجة إلى التحرك بسرعة والاستثمار في هذه المجالات الحيوية."

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، وتزامنا مع تشديد بكين سيطرتها على المعادن النادرة، المستخدمة في الإلكترونيات والسيارات وأشباه الموصلات.

وأشار ديمون إلى أن المبادرة ستضمن وصول الولايات المتحدة بشكل موثوق إلى الأدوية والمعادن والقدرات الدفاعية والطاقة والرقائق الدقيقة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على مستوى الإمدادات الاستراتيجية.

وذكر البنك أنه سيقوم بتعيين عدد من المصرفيين الإضافيين وموظفي الاستثمار، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري خارجي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، وفقا لـ "CNN".

وفي التعاملات المسبقة، ارتفعت أسهم جي بي مورغان تشيس (JPM) بأكثر من 1%، معربًا ديمون عن أمله في أن يتكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة.

وقال ديمون: "نأمل، كما فعلت أمريكا في الماضي، أن نتكاتف جميعًا لمواجهة هذه التحديات الهائلة. علينا أن نتحرك الآن."