أول مشاركة لسوريا في «جيتكس غلوبال»

شهد معرض «جيتكس غلوبال دبي 2025» أول مشاركة رسمية لسوريا في تاريخه، من خلال جناح سوري يجسد الحضور الرقمي السوري على الساحة العالمية تحت شعار «سوريا أونلاين».

تأتي هذه المشاركة ثمرة تعاون بين منظمة SYNC، وشركة بيلد أب، ومجلس الأعمال الأمريكي السوري USSYBC، بدعم من عدد من رجال الأعمال السوريين حول العالم، في خطوة تؤكد أن سوريا حاضرة في المشهد الرقمي العالمي عبر كفاءاتها المبدعة وخبراتها التقنية المتطورة.

تأتي مشاركة الجناح السوري هذا العام بكونه منصة تجمع بين المواهب السورية المنتشرة عالمياً، وتعرض مشاريع تقنية رائدة، وحلولاً ابتكارية تعكس الإمكانات الكبيرة للمهندسين ورواد الأعمال السوريين في مجال التكنولوجيا.

ويهدف الجناح إلى بناء جسور تعاون بين الشركات العالمية والمواهب السورية، وتسهيل فرص تبادل المعرفة والاستثمار التقني، بما يرسخ حضور سوريا فاعلاً رقمياً في المنطقة والعالم.

وشهد الجناح زيارة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، الدكتور محمد حسين هيكل، الذي اطلع على أجنحة الشركات المشاركة، وأشاد بمستوى المشاركة والتنظيم، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في دعم الكفاءات السورية وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا العالمي.

SYNC.

تأسست منظمة SYNC على يد خبراء تقنيين سوريين في وادي السيليكون – كاليفورنيا، واضعة هدفاً طموحاً يتمثل في توفير 25,000 فرصة عمل تقنية خلال خمس سنوات، من خلال مبادرات لربط أصحاب العمل العالميين بالكفاءات السورية في الداخل والشتات، وبناء شبكة مواهب سورية متكاملة في قطاع التكنولوجيا.

وفي تصريح لباسل ياسين عجة، أحد المؤسسين لمنظمة SYNC، حول مشاركة سوريا: «مشاركتنا في جيتكس ليست مجرد جناح، بل رسالة واضحة على أن العقول السورية قادرة على المنافسة والإبداع في قلب الثورة الرقمية العالمية، نريد أن نعيد وضع اسم سوريا على خريطة الابتكار، وأن نظهر للعالم أن أبناءها يسهمون فعلاً في بناء مستقبل التكنولوجيا».

بيلد أب

من جانبه صرح زياد غالول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب، المتخصصة في حلول وتجارب العلامات التجارية، بصفتها إحدى الجهات الراعية للمبادرة: «سعداء بأن نكون من الداعمين لهذه المشاركة التاريخية لسوريا في معرض جيتكس غلوبال، التي تشكل منصة للأبجدية الرقمية السورية لأول مرة في هذا الحدث العالمي، هذه التجربة تعكس إيماننا بالقدرات السورية داخل سوريا وخارجها، وبحتمية دعمها من قبل كل فرد ومؤسسة سورية، كل من موقعه وبما يملك من إمكانات وخبرات، فمثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات السورية وتسهم في إيجاد فرص عمل نوعية، ودعمها يعكس ثقتنا بالطاقات السورية وقدرتها على الإبداع والمنافسة عالمياً».

مجلس الأعمال السوري الأمريكي USSYBC

وأكد مجلس الأعمال السوري الأمريكي في تصريحه: «إن الجناح السوري في جيتكس يشكل نموذجاً لما يمكن أن يحققه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات التقنية السورية من إنجازات رائدة»، مشيراً إلى أن المجلس «سيواصل دعم المبادرات التي تمكن الكفاءات السورية من الوصول إلى الفرص العالمية».