«MDS» تستحوذ على 15% من سوق خدمات تقنية المعلومات بالإمارات

أكدت مجموعة «MDS System Integration Group» ريادتها في قطاع خدمات تقنية المعلومات على مستوى منطقة الخليج، بعدما حافظت على صدارتها في الإمارات وحجزت مكانها ضمن المراكز الخمسة الأولى في السعودية لعام 2024، وذلك وفقاً لأحدث تقارير IDC نصف السنوية لتقييم أداء خدمات التكنولوجيا في النصف الثاني من عام 2024، التي أبرزت أداء المجموعة المتميز في الأسواق الإقليمية وقدرتها المستمرة على قيادة التحول الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار في المنطقة.

وفي سياق الأداء المحلي، واصلت المجموعة ترسيخ حضورها في سوق خدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 15%، ومتقدمة في مجالات الخدمات القائمة على المشاريع والخدمات المدارة والدعم الفني. ويعكس هذا الأداء المتنامي ديناميكية السوق الإماراتي الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 7.1% خلال عام 2024، مدفوعاً بتسارع الاستثمارات في تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن المبادرات الحكومية المتواصلة التي أرست بيئة خصبة للابتكار وساهمت في ترسيخ أسس التنويع الاقتصادي.

وفي إطار توسعها الإقليمي المتسارع، تواصل المجموعة توسيع حضورها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر استحواذات استراتيجية وشراكات نوعية تعزز من قدراتها التقنية وخدماتها المتخصصة. وتمتد توسعاتها لتشمل مجالات البنية التحتية لمراكز البيانات، وممارسات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والذكاء المؤسسي، فضلاً عن الخدمات المدارة التي تواكب متطلبات المؤسسات الحديثة. ويجسّد هذا النهج المتكامل رؤية المجموعة في تقديم حلول رقمية شاملة تدعم التحول المؤسسي من البداية إلى النهاية، وتُسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز المرونة التشغيلية وتحقيق نتائج أعمال تتسم بالاستدامة لكل من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

وأكد سامي أبي إسبر، رئيس مجموعة «MDS System Integration Group»، أن هذا التصنيف يعكس المسيرة الراسخة للمجموعة وريادتها المستمرة في أسواق المنطقة، قائلاً: "إن الحفاظ على المركز الأول في دولة الإمارات لأكثر من عشرين عاماً متتالية، إلى جانب موقعنا ضمن الخمسة الأوائل في المملكة العربية السعودية، ودورنا البارز في كل من قطر وعُمان والأردن، يجسّد التزامنا الثابت بدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة". وأضاف أن المجموعة، من خلال استثمارها في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المدارة، تمكّن المؤسسات من رفع كفاءتها التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق نتائج أعمال ملموسة في ظل الاقتصاد الرقمي المتسارع التطور.