إطلاق 3 مشاريع جديدة في دبي ضمن سلسلة «سيليستو»

أطلقت شركة طراد للتطوير العقاري، ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في دبي ضمن سلسلة أبراج سيليستو.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها الشركة في دبي وحضرها نخبة من كبار الشخصيات الهامة في المجتمع وكبار المستثمرين المحليين والدوليين وممثلي الشركات العقارية والبنوك والوسطاء العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة.

وأوضحت الشركة، أن المشروع الأول «سيليستو 1» في منطقة دبي لاند، والذي حقق مبيعات بنسبة 100%، بعد الإقبال الكبير الذي حظي به منذ طرحه الأول، مشيرة إلى أن أعمال البناء والتطوير فيه تسير وفق الجدول الزمني المعتمد، مع اكتمال حساب الضمان الخاص بالمشروع واعتماده رسمياً.

وأضافت الشركة أن الفعالية شهدت أيضاً الإعلان عن إطلاق مشروعي «سيليستو 2» و«سيليستو 3»، اللذين يمثلان امتداداً للرؤية التطويرية لشركة طراد، ويقعان في مواقع استراتيجية على شارع الشيخ زايد بن حمدان، حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمشروعين 500 وحدة سكنية مفروشة بالكامل بتصاميم عصرية ومزودة بأجهزة منزلية ذات علامات تجارية عالمية ومرافق متكاملة تعزز جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحديثة. وتقدم طراد لعملائها الكرام خطط دفع ميسرة.

وأكدت شركة «طراد للتطوير العقاري»، أن إطلاق المشاريع الثلاثة يعكس ثقتها القوية بسوق دبي العقاري، ويأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى تقديم منتجات عقارية نوعية تواكب تطلعات العملاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز من مكانتها كشريك في النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي.

وأكدت الشركة على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن إنجازات جديدة ومشروعات إضافية قيد التطوير، في ظل الطلب المتنامي على العقارات في دبي وتزايد ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

وقال سعيد طراد، رئيس مجلس إدارة شركة «طراد للتطوير العقاري»: «يمثل سوق دبي العقاري اليوم أحد أكثر الأسواق جاذبية واستقراراً على مستوى المنطقة والعالم، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة التي تشجع على الابتكار والنمو المستدام».

وأضاف سعيد طراد: «نحن في شركة طراد نؤمن بأن المرحلة الحالية تحمل فرصاً استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة».

وتابع طراد: «إطلاقنا لسلسلة سيليستو في دبي يأتي انسجاماً مع هذه الرؤية، ويجسد التزامنا بتقديم مشاريع توفر قيمة حقيقية ومجتمعات متكاملة تواكب تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين والمقيمين في الإمارة».