«بيكسيدا» تختار دبي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة بيكسيدا التكنولوجية العالمية، عن توسعها في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، بافتتاح مكتب جديد في دبي، ضمن خطتها لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد توسع أعمال المجموعة عالمياً إلى 16 موقعاً في ألمانيا والولايات المتحدة والصين والبرازيل والبرتغال، والآن الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد بيكسيدا من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات التحول الرقمي وهندسة المنتجات، إذ تقدم حلولاً مبتكرة، تشمل البرمجيات والإلكترونيات وتقنيات الحركية. كما تمتلك خبرات واسعة في الاستشارات والهندسة المتقدمة، وتعمل على تطوير منتجات متطورة في التيليماتيكس وإنترنت الأشياء، مع تركيز خاص على تطبيقاتها في مجالات تأمين السيارات، وإدارة أساطيل النقل والمواصلات العامة.

وقال يوهان مونتيرو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مجموعة بيكسيدا: «تُعد الإمارات محوراً عالمياً للابتكار والتنقل والتحول الرقمي، ومن خلال خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من الحلول، نسعى إلى تمكين المؤسسات في المنطقة من تحقيق قيمة مستدامة والمساهمة الفاعلة في تشكيل المستقبل الرقمي».

وقامت مجموعة بيكسيدا بتعزيز حضورها المحلي وبناء شراكات موثوقة مع العملاء في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال أحمد القصبي المدير التنفيذي للمجموعة في دبي: إن الشركة تسعى إلى إرساء شراكات استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة، مشيراً إلى أن هدفها يتمثل في دعم الشركات المحلية والعالمية في تبنّي أحدث التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءتها وتنافسيتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

