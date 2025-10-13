ليكسر تكشف عن أحدث حلول التخزين بالذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2025

أكد فيصل عبيدة المدير العام لشركة ليكسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند أن معرض جيتكس جلوبال يمثل نقلة نوعية في نشاط الشركة العالمية وتوسعها بالمنطقة، حيث استفادت من التوسع بحجم نمو بلغ 300% خلال العام الجاري، حيث توسعت في أكثر من 5000 نقطة بيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند خلال عام 2025، مشيراً إلى أن المعرض يعد أضخم حدث تكنولوجي يدعم توسع الشركات.

وقال عبيدة: لم تعد حلول الذاكرة التقليدية مناسبة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي حول العالم حالياً، إذ إن المستقبل يتطلب حلولاً للتخزين ذات إمكانات عالية وبقدرات مختلفة تمكن المستخدم من التعامل مع البيانات بسرعة أكبر. وتشتهر كل فلاشات ليكسر وأقراصها الصلبة أيضاً بسرعاتها الفائقة ومصداقيتها ومن ثم الاعتماد عليها، ما جعلها الحلول الأمثل لأصحاب مشروعات الذكاء الاصطناعي الكبيرة المنتشرة على مدى واسع. وتزامناً مع ذلك، زاد الطلب في منطقة الشرق الأوسط في مجال خدمات التصوير الرقمي على أدواتنا في مجال التخزين والتي تم تصنيعها باحترافية عالية لتناسب خصيصاً صانعي المحتوى المحترفين.

وأشار عبيدة إلى أن شركة ليكسر، كشفت النقاب عن حقبة جديدة من الابتكارات المستقبلية في مجال التخزين باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث أصبح التخزين الآمن أكثر أهمية عن ذي قبل مع توغل الذكاء الاصطناعي (AI) وتعاظم دوره الجوهري في إعادة هيكلة كافة الصناعات وكل مجالات الحياة، ومساهمته من خلال IDC في الاقتصاد العالمي بـ19.9 مليار دولار بحلول العام 2030، حيث ستقدم ليكسر حلولاً للذاكرة تعد الأخف وزناً والأكثر صلابة والأسرع في العالم، وذلك في ركنها الخاص H1.

وجدير بالذكر أن منتجات ليكسر تشتهر بقدراتها الفائقة وبأدائها السريع وبموثوقيتها التي ثبتت خلال الفترات الفائتة، ما جعلها أدوات ضرورية لا غنى عنها لمطوري الذكاء الاصطناعي ومنتجي الألعاب المحترفين وللمتحمسين من مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي أيضاً.

ومن أبرز ابتكارات حلول الذاكرة التي تقدمها ليكسر في معرض جيتكس، القرص الصلب (بروفيشنال جو بورتابل ويز هب) بحجم الأصبع والذي يعد أخف قرص صلب محمول إذ يبلغ وزنه 13 جراماً فقط.

وقد صمم هذا الابتكار غير المسبوق بما يتلاءم مع سلسلة هواتف آيفون 16/17 وأيضاً لهواتف اندرويد، كما صمم خصيصاً ليناسب صانعي المحتوى لتخزين فيديوهات من الهاتف بجودة فائقة. إضافة إلى ذلك، سوف تعرض ليكسر في هذا الحدث البارز سلسلة أرمور (Armor)، التي تتضمن بطاقات التخزين المصنوعة من الصلب (ARMOR GOLD وARMOR SILVER PRO) والتي تعد الأخف وزناً عالمياً. وقد صممت هذه البطاقات بقدرة فائقة على التحمل والاستمرارية، إذ تفوق قوتها قدرة البطاقات التقليدية على التحمل 37 مرة، ما يجعلها الأكثر ملاءمة للمصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديوهات، وصانعي المحتوى بما تتميز به من موثوقية تناسب متطلبات عملهم بسلاسة مذهلة.

أما الابتكار الآخر فهو القرص الصلب المحمول ARMOR 700 وهو أداة تخزين تتميز بصلابتها الفائقة وسرعتها المذهلة، إذ تبلغ سرعاته 2000 ميجابايت قراءة وكتابة، ما يجعله أداة مذهلة تناسب الاحترافيين من مستخدمي الهواتف النقالة.

علاوة على ما ذكر، تشهد سلسلة بطاقات CF express 04 شهرة كبيرة بما فيها بطاقة الذاكرة Type B DIAMOND SILVER, GOLD, وبطاقات Type A GOLD والمصممة لأداء خفيف وسريع.

كما تعرض ليكسر أقراصاً صلبة بجيلين مقبلين لمطوري الذكاء الاصطناعي ولمحبي الألعاب ولصانعي المحتوى: يعرف الأول باسم ليكسر بروفيشنال NM990 PCIe Gen5.0 NVMe M.2 2280 SSD، والثاني يحمل اسم ليكسر بروفيشنال NM1090 PRO PCIe Gen5.0 NVMe M.2 2280 SSD.

ويعتمد كلا النوعين على تقنية PCIe 5.0 لتوفر بذلك سرعات مذهلة تصل إلى 14,000 ميجابايت قراءة في الثانية الواحدة، و11,000 ميجابايت كتابة في الثانية الواحدة، تقريباً ضعف الأداء الذي تقدمه أقراص الجيل الرابع، لتقدم بذلك أداءً فائق السرعة للمولعين بالألعاب والمحترفين.

يقول عبيدة: بينما تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها منطقة عالمية لمحبي الألعاب وللتصوير، تمكن منتجات ليكسر ذات الأداء المذهل المستخدمين من تجاوز حدود التقنيات الابداعية التقليدية.

يختتم عبيدة حديثه قائلاً: نقدم لمحبي الألعاب على المشغلات المحمولة، حلولاً تبدأ بالأقراص الصلبة ذات تقنيات PCIe 5.0 وانتهاء بأحدث تقنية وهي بطاقات الذاكرة Micra SD Express، لنوفر لهم تجارب تخزين بيانات بمميزات إبداعية صممت لتمكن عملاءنا من التفوق عالمياً في كل ما هو رقمي.