«هواوي» تعرض أحدث ابتكاراتها في «جيتكس جلوبال»



كشفت شركة «هواوي» خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» عن أحدث ابتكاراتها وهو الكرسي المتحرك الجديد في سلسلة ساعات «HUAWEI WATCH GT 6»، مؤكدة التزامها الراسخ بالابتكار في مجال الصحة الذكية الشاملة. وقد استلهمت هذه الميزة من اقتراح قدمه ماجد راشد، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وسيتم توفيرها عالمياً عبر تحديث سيصل للمستخدمين في أوائل شهر نوفمبر، على أن يتزامن الإطلاق الرسمي للمستهلكين مع انطلاق فعالية دبي رايد.



ويحوّل وضع الكرسي المتحرك تجربة تتبع النشاط لمستخدمي الكراسي المتحركة من خلال الاعتماد على وحدات القياس بالقصور الذاتي وخوارزميات اكتشاف الدفع وأجهزة استشعار دوران العجلات، لتحديد تكرار الدفع، والقوة، والسرعة، والمسافة المقطوعة. وبالاقتران مع مجموعة مستشعرات الصحة المتكاملة من هواوي – مثل مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، ومستوى الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتقدير السعرات الحرارية، واستشعار ضغط عزم الدوران – يقدم هذا الوضع ملفاً صحياً متكاملاً مصمماً خصيصاً لحركة مستخدمي الكراسي المتحركة.



وأشاد ماجد راشد بتقدم «هواوي» قائلاً: عندما طرحت فكرة وضع الكرسي المتحرك لأول مرة، كنت آمل أن تتخذ إحدى العلامات التكنولوجية خطوة حقيقية نحو الشمولية. هواوي لم تكتفِ بالاستماع، بل تحركت بإصرار كبير. من خلال تحويل هذه الفكرة إلى واقع، أثبتت هواوي التزامها الصادق بتمكين أصحاب الهمم وضمان أن تخدم التكنولوجيا الجميع على حد سواء.



وعلى مستوى العالم، يعتمد أكثر من 80 مليون شخص على الكراسي المتحركة للتنقل. وبالنسبة لهم، يمثل وضع الكرسي المتحرك أكثر من مجرد أداة للاهتمام باللياقة البدنية، فهو وسيلة لمراقبة الصحة، والوقاية من الإصابات، وتعزيز الاستقلالية، وإضافة عنصر الأمان.

وقال بروس لي، مدير مجموعة أعمال المستهلكين في «هواوي الإمارات»: «في «هواوي»، نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تمكّن الجميع، فالتزامنا تجاه أصحاب الهمم يدفعنا إلى تطوير ابتكارات شاملة تجعل الحياة اليومية أكثر ذكاء وصحة وترابطاً للجميع. ومع الإطلاق الرسمي في نوفمبر المتزامن مع فعالية دبي رايد، تفخر هواوي بتقديم ميزة تجسد إيماننا بالابتكار من أجل الجميع، حيث يمثل ذلك فصلاً جديداً في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، نابعاً من التعاون والرؤية لجعل حلول الصحة أكثر شمولاً».



وتُعزز سلسلة HUAWEI WATCH GT6 هذه التجربة من خلال ميزاتها الرائدة، بما في ذلك عمر بطارية طويل يصل إلى 21 يوماً لضمان الاستخدام المستمر دون الحاجة المتكررة للشحن، ومواد عالية الجودة مصممة للاستخدام اليومي، ونظام إدارة الصحة المتقدم TruSense، الذي يوفر تحليلات أعمق لأداء القلب والأوعية الدموية، والصحة العاطفية، والرفاهية العامة.



كما تم تزويد الساعة بميزة اكتشاف السقوط والتنبيه الطارئ، وهي ميزة أمان أساسية يمكنها إرسال إشعارات تلقائية إلى جهات الاتصال الموثوقة في حال وقوع حادث. وبالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فإن هذا المزيج من المتانة والوظائف الشاملة والمراقبة الصحية والسلامة يجعل من سلسلة GT6 رفيقاً يومياً موثوقاً وملهماً.



وعلى نطاق أوسع، تواصل هواوي تطوير التكنولوجيا الشاملة عبر منظومتها المتكاملة؛ حيث يوفر تطبيق (Trouble-free Hearing) المعتمد على الذكاء الاصطناعي السحابي من هواوي، ترجمة فورية للكلام إلى نصوص مكتوبة ودعماً فورياً بلغة الإشارة للمستخدمين الصم وضعاف السمع. كما توفر هواوي ضمن برنامجها TECH4ALL ميزات وصول تُمكّن ملايين المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية من استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بسهولة أكبر كل شهر.