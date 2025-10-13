سلطة دبي للخدمات المالية تطلق منصة لتبسيط إجراءات الموافقات التنظيمية



أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق منصة «DFSA Connect» التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه. جاء هذا الإعلان خلال مشاركة السلطة في معرض «جيتكس جلوبال»، الحدث الأكبر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتلقت سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2025 أعداداً كبيرة من طلبات الترخيص بنسبة زيادة سنوية قدرها 18% في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025. ولن يقتصر دور المنصة الجديدة على تسهيل عملية تقديم التراخيص فحسب، وإنما سيمكّن السلطة أيضاً من التعامل مع هذه الزيادة المطردة في الطلبات وزيادة كفاءة معالجتها بنسبة متوقعة تصل إلى 33%، ما يسهم في تسريع إنجاز طلبات المتعاملين وحصولهم على التراخيص والموافقات اللازمة.



وتشمل المنصة الجديدة العديد من المزايا المتطورة، بما في ذلك الأتمتة الذكية، وتبسيط سير العمليات، إضافة إلى توفير نظام إلكتروني سهل الاستخدام يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويحد من التأخير. ويندرج ذلك كله في إطار التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتمكين الابتكار بطريقة مسؤولة تركز على العملاء، ومساعدة الشركات الجديدة على مواكبة المعايير العالية للسلطة.



وتمهد الإمكانات الجديدة للمنصة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يساعد على تحسين تجربة المتقدمين عبر توفير خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وضمان تجربة سلسة لهم في كل خطوة. وستتواصل مستقبلاً إجراءات تحسين المنصة لتسريع عملية الحصول على الموافقات، وتحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية بما يضمن احتفاظ مركز دبي المالي العالمي بقدرته التنافسية على مستوى العالم.



وقال جمعة ثاني الهاملي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: تشكل المنصة نقلة نوعية في جهودنا لحفز الابتكار والنمو بمركز دبي المالي العالمي. فمن خلال استخدام أحدث القدرات الرقمية والتحضير لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سنتمكن من الاستجابة بوتيرة أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، ما يعزز الثقة لدى الشركات الحالية ويوسع آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الجديدة.



يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية بدأت العام الماضي رحلة تحول رقمي شاملة أعادت من خلالها تصميم بنيتها التكنولوجية بهدف توفير تجربة إلكترونية أكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين. وتؤكد المنصة الجديدة التزام السلطة بتمكين الابتكار بطريقة مسؤولة، وتوسيع آفاق وأعمال القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا.