سالم بن عبد الرحمن القاسمي يزور جناح الشارقة في «جيتكس جلوبال»



زار الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، جناح حكومة الشارقة المشارك في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بمشاركة 20 جهة حكومية، تحت شعار «تكامل تقني محوره الإنسان»، وتسلط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة، ورؤيتها الإنسانية للمستقبل، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.



واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، إلى شرح حول أحدث التجارب الرقمية المبتكرة التي تقدمها الجهات المشاركة، وأبرز الابتكارات والمشاريع التقنية التي تعرضها الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التكامل الرقمي في إمارة الشارقة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق رؤيتها في بناء مستقبل رقمي مستدام، محوره الإنسان.



وتعرف إلى محاور مشاركة جناح حكومة الشارقة في المعرض، والمتمثلة في أربع منظومات متكاملة، وهي، التجارب الرقمية، والاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وإنسانيتنا، كما استمع إلى شرح حول الحلول الاستباقية الموضوعة، والتي تعكس التكامل بين الجهات الحكومية، وتعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات، مجددةً رسم ملامح الخدمات الحكومية، في إطار يجمع بين الكفاءة والسرعة والدقة والشمولية والرؤية المستقبلية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز جودة الحياة.



وشاهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي فعاليات «هاكاثون الشارقة الرقمي»، الذي أطلقته دائرة الشارقة الرقمية، بالشراكة مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس الشارقة للشباب، ويهدف إلى دعم منظومة الابتكار الحكومي، وتعزيز دور الإمارة في بناء مدن ذكية ومستدامة، وتطوير قدرات الشباب والكوادر الحكومية في الشارقة، وتحفيزهم على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات البنية التحتية، ومرونة الخدمات الحكومية.

واطلع على منظومة «التجارب الرقمية»، والتي استعرضت خلاله دائرة الشارقة الرقمية مشروع «مساعد الشارقة الرقمية»، وهو مساعد كتابي وصوتي تفاعلي، يعمل في الوقت الفعلي، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات، وإجراء المعاملات لخدمات محددة بسلاسة.