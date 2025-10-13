«سيمبوليك» تواصل نجاحها بإطلاق مشروعها الرابع في دبي

تستعد شركة «سيمبوليك»، الذراع العقارية لمجموعة «أسبيديكس» والمتخصصة في تطوير المشاريع العقارية في دبي، للإعلان عن مشروعها السكني الرابع، والذي يشكل ثاني إطلاق لها خلال العام الجاري، ويأتي هذا الإعلان ضمن خطوات الشركة المتسارعة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها في سوق العقارات بدبي، ما يؤكد مكانتها المتنامية أحد أبرز المطورين العقاريين الصاعدين في الإمارة.

وفي أعقاب الإنجاز اللافت والتسليم المبكر لمشروع «سيمبوليك ألفا»، خلال 14 شهراً فقط، والبيع الكامل لمشروع «سيمبوليك أورا»، والإطلاق الناجح لمشروع «سيمبوليك زِن ريزيدنسز»، تمضي الشركة بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة برؤيتها الرامية إلى بناء مجتمعات سكنية تترك إرثاً عمرانياً مستداماً للأجيال القادمة.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير أكثر من 250 وحدة سكنية في أرقى المجمعات العائلية في دبي، بما في ذلك لِيوان والفرجان، لتقدم من خلالها بيئات معيشية متكاملة، تتميز بانخفاض الكثافة السكانية، ودقة التفاصيل، وخصوصية الحياة العائلية.

وقال مصطفى مُعِّز، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «سيمبوليك» للتطوير العقاري: ومجموعة «أسبيديكس»: «إن مجموعة «أسبيديكس» تحرص منذ تأسيسها على ترسيخ قيم الابتكار والجودة ركيزتين أساسيتين في مختلف مجالات أعمالها، وهي ذات المبادئ التي تستند إليها «سيمبوليك» اليوم في بناء إرثها العقاري، حيث تتمثل رؤية الشركة في إنشاء وحدات ومجتمعات سكنية، تُثري حياة السكان، وتعكس القيم الأصيلة، التي أرستها عقود من العمل المخلص والمستدام».

من جانبه قال مرتضى مُعِّز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيمبوليك» للتطوير العقاري ومجموعة «أسبيديكس»: «إن «سيمبوليك» بمشاريعها وإنجازاتها تجسد الإرث العميق لمجموعة أسبيديكس، حيث يُترجم كل مشروع ننفذه عقوداً من الخبرة والكفاءة في التنفيذ، إلى جانب فهم دقيق لاحتياجات السكان وتطلعاتهم. نحن فخورون بتحويل رؤيتنا الطموحة إلى مشاريع سكنية، تُسهم في إثراء المشهد العمراني في دبي والارتقاء بأسلوب الحياة فيها».