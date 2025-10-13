«AICyberFest» يمكّن الطلبة من قيادة الابتكار في الأمن السيبراني

برعاية مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تسلط دولة الإمارات الضوء على الجيل القادم من رواد الأمن السيبراني في النسخة الافتتاحية من AICyberFest، وهو مهرجان وطني يحتفي بالابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. يمتد المهرجان طوال شهر أكتوبر ويختتم بحفل توزيع الجوائز خلال معرض جيتكس 2025 في دبي.

قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: «دولة الإمارات لطالما دعمت الأفكار الجريئة التي تشكل المستقبل، ويمثل AICyberFest هذا النهج بوضوح. من خلال جمع ألمع المواهب الجامعية في وطننا للعمل على حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة وقابلة للتسويق، فإن هذه المنافسة تدعم مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ورؤيتنا لاقتصاد رقمي مرن. وضعنا هذه النسخة تحت رعاية مجلس الأمن السيبراني لأنها تحول البحوث التطبيقية إلى دفاعات عملية، وتنمّي عقلية ريادية، وتؤكد ثقافة إدماج الأمن السيبراني منذ السطر الأول من الكود».

أُغلق باب المشاركة بعد إقبال لافت، إذ سجّل أكثر من 80 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة. وبعد عملية اختيار دقيقة، تأهلت 32 فريقاً طلابياً من 17 جامعة في الإمارات إلى مرحلة المنافسة، بما يعكس حماس الشباب ومهارتهم وإبداعهم.

وقال أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة تك فيرم المنظمة والمبتكرة للمنافسة: «هذه المنافسة ليست تقنية فحسب، بل هي منصة لصناعة رؤى الغد. في AICyberFest نرى منذ الآن كيف ستصوغ إبداعات الشباب ودافعهم مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي داخل الإمارات وخارجها».

تركّز المنافسة على مسارين محوريين هما: الذكاء الاصطناعي للامتثال والمراجعة التدقيقية، ومحلل أنظمة إدارة معلومات وأمن الأحداث SIEM المعزز بالذكاء الاصطناعي.

تنظم شركة تك فيرم، وهي شركة إماراتية متخصصة في حلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، هذا المشروع بدعم من مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركاء صناعيين رائدين.

تنضم شركة AMD شريكاً صناعياً في AICyberFest، حيث تقدّم خبراتها العالمية في الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لإلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين. وتشمل الجهات الشريكة أيضاً Honor وKERNO وKaspersky وGazinformservice وCheckPoint وCircularo وAruba وRasinfotech وKnowBe4 وCADD Emirates وSecure Way، بما يسهم في بناء منظومة قوية للابتكار وتبادل المعرفة.

سيتم تقييم جميع المشاريع من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من خبراء القطاع، يجمعون بين قادة الفكر من شركات تقنية محلية ودولية لضمان الملاءمة العالمية والمصداقية.

الجدول الزمني للمسابقة:

- تسليم المشاريع: من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر

- تقييم لجنة التحكيم: من 10 إلى 12 أكتوبر

- إعلان أفضل ثلاثة متأهلين إلى نصف النهائي: 15 أكتوبر

- النهائي الكبير وحفل الجوائز: 17 أكتوبر 2025 الساعة 10:00 صباحاً في جناح مجلس الأمن السيبراني الإماراتي ضمن جيتكس 2025

بوصفه أحد أبرز الإضافات الجديدة في جيتكس، يحظى AICyberFest باعتراف متزايد لدوره في إلهام الابتكار وتمكين المواهب الشابة، بما يعزز مكانة الإمارات كقائد عالمي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.