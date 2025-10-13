بيع المرحلة الأولى من مشروع «أناندا ريزيدنسز» في دبي بالكامل

أعلنت تايجر العقارية عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروعها السكني الفاخر «أناندا ريزيدنسز» في موتور سيتي – دبي، كما أعلنت تايجر العقارية عن طرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع للبيع أمام الجمهور.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية: يجسد مشروع أناندا رؤيتنا في توفير تجربة سكنية تجمع بين الأناقة والعملية، من خلال وحدات سكنية جاهزة ذات تصاميم راقية ومواصفات عالية الجودة تلبي تطلعات سكان دبي والمستثمرين الباحثين عن قيمة استثنائية.

يقدم مشروع «أناندا ريزيدنسز» مفهوماً جديداً للحياة العصرية في دبي، من خلال شقق مفروشة بالكامل، حيث تم تجهيز جميع الوحدات بأحدث الأجهزة المنزلية والتجهيزات عالية الجودة لتوفر أسلوب حياة متكاملاً يجمع بين الراحة والفخامة.

ويتمتع مشروع أناندا ريزيدنسز بموقع استثنائي في موتور سيتي في دبي، حيث يتيح سهولة الوصول إلى أهم وجهات المدينة ومراكزها الحيوية.