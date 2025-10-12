فولكس واجن تستعد لطرح «باسات» و«جيتا» في الإمارات

تستعد فولكس واجن الشرق الأوسط لتقديم سيارتي فولكس واجن باسات وجيتا الجديدتين كلياً في سوق الإمارات. هذا وقد باعت الشركة حتى الآن أكثر من 34 مليون سيارة باسات حول العالم،

وقال ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: تعد جيتا وباسات من أشهر سيارات فولكس واجن حول العالم، وتمثل عودتهما لحظة مميزة لنا في منطقة الشرق الأوسط. تمت إعادة تصميم السيارتين لتوفير مساحة أكبر، وتقديم المزيد من الابتكارات، إضافة إلى الجودة الفائقة التي تلبي توقعات عملائنا. وتشكل عودة السيارتين بداية فصل جديد في مسيرة سيارات السيدان من فولكس واجن في المنطقة.

وتشكل هذه النسخة الأطول في فئتها والأكثر رحابة في تاريخ باسات، حيث تعيد تعريف مفهوم الراحة لكل من السائق والركاب. وتشمل أبرز مزاياها المقاعد الخلفية المميزة في فئتها، والمزودة بوظائف التهوية والتدليك والإمالة. وتضم السيارة مجموعة من التقنيات المتطورة التي تشمل مصابيح Matrix LED الأمامية، ونظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 15 بوصة، إلى جانب أحدث أنظمة السلامة. وصممت جيتا لتجمع بين الوظائف العملية اللازمة للاستخدام اليومي، وذلك بفضل تصميمها الجديد، وأنظمة السلامة المتقدمة، وميزات التكنولوجيا الذكية مثل الشاشات الرقمية، ومقابض الأبواب سهلة الاستخدام، وفتحة السقف البانورامية، وخاصية الشحن اللاسلكي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.