«ديبال» تتوسع سريعاً بمركز جديد في دبي

افتتحت «الطاير للسيارات» صالة العرض الثانية لعلامة «ديبال» للسيارات الكهربائية، والتي تشمل طرز السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، والسيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV)، وذلك في دبي. تم افتتاح صالة العرض الجديدة بحضور سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب؛ والدكتور طارق حميد الطاير، عضو مجلس الإدارة؛ وأشوك خنّا، الرئيس التنفيذي من «الطاير للسيارات»، إلى جانب فو يوانهونغ، مساعد الرئيس والممثل الرئيس لشركة شانجان للسيارات – وحدة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، وشياو فِينغ، المدير العام للشركة.

وتهدف صالة العرض الجديدة، التي تمتد على مساحة تقارب 10,000 قدم مربعة، إلى تلبية الطلب المتزايد على سيارات «ديبال»، وتعرض الصالة حالياً طراز ديبال S05 الذي أُطلق مؤخراً، إلى جانب طراز S07. وتجسيداً لمفهوم الاستدامة الذي تمثله «ديبال»، تم تجهيز صالة العرض بتقنيات صديقة للبيئة، ويشمل ذلك أنظمة التبريد الذكية وتجهيزات الإضاءة بتقنية LED لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. وتم أيضاً استخدام مواد عزل عالية الأداء لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

علاوة على ذلك، افتتحت «بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات ديبال في أبوظبي والتابعة لشركة الطاير للسيارات، صالة عرض في أبوظبي. وسيتمكن عشاق السيارات الكهربائية في العاصمة من استكشاف سيارتي ديبال S07 وS05 وتجربة قيادتها لاختبار مستقبل التنقل عن كثب.

وقال أشوك خنّا: يعكس افتتاح صالتي عرض ديبال في دبي وأبوظبي خلال عام واحد على إطلاق هذه العلامة في السوق الإماراتية الطلب المتزايد على هذه السيارات الجميلة. وبفضل موقعهما الاستراتيجي في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ستتيح هاتان الصالتان للعملاء سهولة الوصول إلى سيارات كهربائية مبتكرة ومجهزة لمستقبل التنقّل، بما في ذلك سيارة SUV هجينة فائقة ومتوسطة الحجم من المتوقع إطلاقها في الربع الأخير من 2025.