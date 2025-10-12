سكاي سكانر تكشف عن وجهات المسافرين من الإمارات

كشف تقرير سكاي سكانر لاتجاهات السفر لعام 2026 عن أبرز الاتجاهات التي ستشكل مستقبل السفر، مؤكداً أن عام 2026 سيكون عاماً أكثر شخصية بالنسبة للمسافرين في الإمارات. ووفقاً لبيانات المنصة العالمية وأبحاث المستهلكين، فإن المسافرين باتوا يصممون رحلاتهم بوعي لتكون هادفة ومتمحورة حول شغفهم، بدءاً من وجهات من وحي الكتب ووصولاً إلى سافر وتواصل أو عشاق التوهج.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر في سكاي سكانر: «مع اقتراب نهاية 2025، بدأ الناس في استكشاف وجهاتهم المقبلة. ويظهر تقرير اتجاهات السفر أن المسافرين من الإمارات يبحثون عن تجارب غنية تعكس اهتماماتهم الشخصية، سواء بالتسوق لمنتجات الجمال، أم الاستمتاع بالقراءة، أو قضاء وقت ممتع مع العائلة. وبذلك، يمكنهم التخطيط لعطلات ذات معنى أكبر».

الاتجاهات السبعة الأبرز للسفر في 2026

1.وجهات مجسدة في الإقامة

الإقامة الفندقية لم تعد مجرد مكان للإقامة، بل أصبحت جزءاً من التجربة السياحية. 76% من المسافرين من الإمارات اختاروا وجهتهم بناءً على الفندق أو الإقامة فقط.

2.عشاق التوهج ومحبو السياحة التجميلية

55% اشتروا منتجات تجميل أو عناية بالبشرة في رحلاتهم السابقة، و45% يخططون لعلاجات أو زيارة متاجر التجميل في 2026. كما يرى 37% أن الأنشطة التجميلية أكثر توفيراً في الخارج.

3.تسوق.. لتتعرف إلى ثقافة

زيارة المتاجر والسوبرماركت المحلية أصبحت جزءاً من التجربة، حيث قال 83% إنهم يستكشفون المتاجر خلال رحلاتهم، وأكد 57% أن الأطعمة تكشف الكثير عن ثقافة الوجهة.

4.الإقبال على المرتفعات

الوجهات الجبلية تزداد شعبية، إذ يخطط 92% لرحلة إلى المرتفعات في الصيف أو الخريف المقبل. 59% قالوا إن الهواء النقي والطقس المعتدل أبرز عوامل الجذب.

5.وجهات من وحي الكتب

78% فكروا في حجز رحلة مستوحاة من محتوى أدبي، بينما يعتبر 70% أن القراءة جزء أساسي من السفر.

6. سافر وتواصل

82% من سكان الإمارات فكروا في السفر لمقابلة أشخاص جدد، فيما أبدى 32% رغبتهم في التعرف على ثقافات أخرى أثناء السفر.

7. السفر العائلي

تزداد الرحلات متعددة الأجيال، حيث يخطط 41% للسفر مع عائلاتهم، و31% أكدوا أنهم سافروا مع آبائهم أو أجدادهم خلال العامين الماضيين.