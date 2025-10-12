أسوس تجسد رؤية الذكاء الاصطناعي الشامل في جيتكس جلوبال

تشارك أسوس في النسخة الخامسة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال، حيث تعرض مجموعة واسعة من أجهزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي في كل مكان. إمكانات مذهلة". ويعرض جناح أسوس مجموعة شاملة من الحلول المصممة لتسريع التحول الرقمي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات التعليمية.

كما تسلط أسوس الضوء على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب البنية التحتية وبيئات العمل والحلول الطرفية والأجهزة المحمولة، لتتيح للزوار التعرف عن كثب على دور التقنيات الذكية في تغيير ملامح القطاعات - من تعزيز الإنتاجية إلى ابتكار أساليب جديدة للعمل والتعلم والتعاون، حيث تمكن أسوس المؤسسات بمختلف أحجامها من الاستعداد المستقبل عبر الابتكار الهادف والمدروس.

وقال تولغا أوزديل، المدير الإقليمي التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى أسوس: «تقف منطقة الشرق الأوسط اليوم عند نقطة حاسمة في مسيرتها الرقمية، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصادات والمؤسسات والمجتمعات. ومن خلال شراكتنا مع إنتل تقود أسوس الابتكار الذكي والمستدام لتلبية احتياجات المنطقة المتطورة، حيث يعد معرض جيتكس جلوبال فرصة مثالية لعرض أحدث ابتكاراتنا وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا في المنطقة».

وخلال مشاركتها، تستعرض أسوس مجموعة من الأجهزة المصممة لقطاعي الأعمال والتعليم، منها جهاز B5405 الذي يتسم بالتصميم المريح، وجهاز P5405 المزود بوحدة المعالجة العصبية التي يمكنها إجراء 47 تيرا من العمليات في الثانية والمخصصة للمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهاز B9403 الذي يقل وزنه عن 1 كيلوغرام ويتميز ببطارية تدوم طوال اليوم. ومن الجدير بالذكر أن جميع أجهزة الحاسوب ExpertBook Copilot مصممة بهيكل مصنوع من المغنيسيوم والليثيوم وفق معايير MIL-SPEC العسكرية لضمان أعلى درجات المتانة. كما تشمل المجموعة أجهزة Chromebook CX5403 Plus و CR1204 وWindows BR1204، المصممة للطلاب وتتمتع بتصاميم متينة وآمنة. ويأتي جهاز Chromebook Plus CX1405 مزوداً باشتراك Google One AI Premium لمدة 12 شهراً ويتميز باستخدام 30% من البلاستيك معاد التدوير في صناعته، إلى جانب جهازي P470 وP440 من فئة الحواسيب المكتبية المتكاملة (All-in-One AiO)، والمصممين لضمان المتانة وسهولة الصيانة. كما ستعرض أسوس أيضاً AI ExpertMeet، وهي حلول ذكية للتعاون تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط التواصل المؤسسي وتعزيز الإنتاجية.

وسيتمكن الزوار أيضاً من الاطلاع على حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أسوس، والتي تشمل ASUS AI POD المزودة بمعالجات NVIDIA GB300) وخوادم HGX وAscent GX10 المدعومة بمعالج NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. كما تشمل مجموعة Workspace AI أجهزة NUC 15 Pro و NUC 14 Pro AI وROG NUC 2025 mini PCs، وجميعها مصممة لتحقيق الأداء المؤسسي القوي ضمن تصميم فريد صغير الحجم. وتعمل أسوس على إحداث ثورة في المدن الذكية من خلال تطوير حلول متقدمة في مجالات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل والمباني الذكية، مدعومة بالحاسوب المدمج القوي PE2200U وأنظمة Edge AI عالية الأداء PE6000G وPE2100N. وتشمل حلول الإنتاجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سلسلة ASUS ProArt وأجهزة Go من حلول الشبكات، مثل PRT-BE59وPQG-U1080 و5G GO وRT BE58 Go وRT AX50 Go.

ومن جانبه قال سينيك تشيو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أسوس: «يسعدنا أن نستعرض أحدث ابتكاراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال معرض جيتكس، حيث نرى في هذا الحدث منصة استثنائية لعرض دور تقنياتنا في تحول الصناعات وإثراء الحياة اليومية».

وتظل الشراكات محوراً رئيسياً في رؤية أسوس، حيث تواصل الشركة تعزيز تعاونها مع NVIDIA من خلال منصة Enterprise AI Factory التي توفر مساحات مهيأة للذكاء الاصطناعي، تصميمات AI POD المخصصة للنماذج اللغوية الكبيرة وأعباء العمل المتقدمة.