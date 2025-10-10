موانئ دبي العالمية تطور محطة لوجستية متعددة الأنماط في أوزبكستان



أسست مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مشروعاً مشتركاً مع شركة طشقند انڤيست الاستثمارية، التابعة لإدارة مدينة طشقند، لتطوير وإدارة محطة لوجستية متطورة متعددة الأنماط بالقرب من العاصمة الأوزبكية.



وتمثل الشراكة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية اللوجستية لأوزبكستان وطموحاتها في أن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وستعزز المحطة الجديدة في «منطقة يانجي اڤلود الصناعية الخاصة»، الواقعة في منطقة يانجي هايوت بمدينة طشقند، الربط والكفاءة وتسهيل الأعمال التجارية عبر آسيا الوسطى، ما يُسهم في تنويع اقتصاد أوزبكستان ودعم نموها الصناعي.



وبموجب الاتفاقية تسهم شركة طشقند انڤيست الاستثمارية بنسبة 15% من رأس مال المشروع المشترك، بينما ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية نسبة 85%، ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع أكثر من 288 مليون دولار أمريكي موزعة على 3 مراحل.



مركز دولي

وستشرف شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد طشقند»، على تطوير مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية على موقع يغطي حوالي 82 هكتاراً داخل المنطقة الصناعية الخاصة، وبمجرد تشغيله بالكامل ستتضمن محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط ميناء جافاً متصلاً بالسكك الحديدية للحاويات والبضائع المغطاة، ومناطق التخليص الجمركي، ومناطق تخزين للمركبات، ومواقف للشاحنات، ومستودعات متقدمة، ومراكز توزيع متخصصة مصممة لتسريع تدفق البضائع عبر سلاسل التوريد من خلال تقليل وقت التخزين.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة سكة حديدية بسعة 150,000 حاوية نمطية سنوياً، ومجمع مستودعات بمساحة 63,000 متر مربع مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، ومن المخطط إضافة 163,000 متر مربع من سعة التخزين في المراحل اللاحقة عند الحاجة.

وستدعم المحطة بمحطة سكة حديدية مخصصة للشحن، ما يسرع مناولة وتسليم البضائع.



قدرات ذكية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تمثل هذه الشراكة التزامنا بدعم رؤية أوزبكستان في أن تصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً رئيسياً في آسيا الوسطى، وستوفر محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط بنية تحتية عالمية المستوى وقدرات لوجستية ذكية للمنطقة، ما يحسن كفاءة سلاسل التوريد ويدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات».

من جانبه، قال شوكت عمرزاكوف، عمدة طشقند: «تطلق هذه الاتفاقية مرحلة تطوير مركز للنقل والخدمات اللوجستية، ما سيعزز بشكل بارز إمكانات العاصمة في الإنتاج والتصدير. ستتيح الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بخبرات عالمية معروفة في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، فرصة لإدخال التقنيات الحديثة إلى طشقند وجذب كبار المستثمرين. وبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، ستصبح طشقند أكثر ملاءمة لتلبية متطلبات الشركات المحلية والعالمية».



حلقة وصل

الجدير بالذكر أن استثمار مجموعة موانئ دبي العالمية في أوزبكستان يعتمد على خبرتها العالمية في الخدمات اللوجستية وتطوير البنى التحتية، وستكون محطة طشقند حلقة وصل حيوية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، ما يسهل حركة البضائع بكفاءة عبر شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة، ومن خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والربط التجاري متعدد الأنماط، سيلعب المشروع دوراً محورياً في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتعزيز موثوقية سلاسل التوريد وتعزيز القدرات التنافسية التجارية لأوزبكستان والمنطقة عموماً.