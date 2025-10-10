40 شركة إماراتية تبحث فرص التعاون مع المملكة المتحدة



نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها في المملكة المتحدة خلال زيارة وفد الغرفة إلى العاصمة البريطانية لندن.



شهدت اللقاءات الثنائية حضوراً واسعاً من ممثلي أكثر من 40 شركة ومؤسسة إماراتية من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات بريطانية مرموقة، حيث تم خلال اللقاءات استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث سبل بناء شراكات استراتيجية تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.



وأكدت اللقاءات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه غرفة أبوظبي في تمهيد الطريق أمام الشركات الوطنية لتوسيع أنشطتها عالمياً، من خلال بناء شبكات تواصل فعالة مع نظرائها في الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل نقل المعرفة والخبرات.



منصات نوعية

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب: «تحرص غرفة أبوظبي على دعم جهود الشركات الإماراتية لفتح آفاق جديدة لأعمالها على المستوى الدولي، وذلك من خلال توفير منصات نوعية للتواصل مع نظرائها حول العالم، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الاقتصادية الدولية. وتعكس هذه الزيارة إلى لندن رؤيتنا التي ترتكز على بناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتشجيع تدفق الاستثمارات والخبرات، بما يعزز مكانة الإمارة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي».



وتأتي الزيارة في سياق الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الحضور الإماراتي في الفعاليات الاقتصادية الدولية، وتفعيل دورها مظلة داعمة للشركات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي.



وأسفرت المباحثات عن فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين الشركات الإماراتية والبريطانية في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المستدامة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية.

ومهدت هذه اللقاءات الطريق أمام إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مستقبلية بين عدد من الشركات الإماراتية والبريطانية، بما يدعم حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً.