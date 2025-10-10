جوائز قيمة وسحوبات ضخمة ومكافآت حصرية من «دبي للمفروشات»



يقدم مهرجان دبي للمفروشات 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصاً مذهلة للفوز بإطلالات منزلية جديدة، ومكافآت فورية، ونقاط ولاء، وغيرها الكثير في دورته الأكثر تميزاً التي تستمر حتى 16 أكتوبر، حيث تتيح كل تجربة تسوق في المهرجان فرصة توفير مبالغ كبيرة، وربح جوائز أكبر، وتحويل الأحلام إلى حقيقة.



وفي إطار دعم مهرجان دبي للمفروشات لبرنامج تملك العقار الأول الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيحظى فائز واحد من سعداء الحظ يقوم بالتسجيل قبل 16 أكتوبر، بفرصة الفوز بمفروشات منزلية بقيمة 15000 درهم من «نون».



جوائز قيمة

ويقدم مهرجان دبي للمفروشات الفرصة لخمسة متسوقين محظوظين فرصة الفوز بمبلغ 20000 درهم لكل منهم لتجديد أثاث المنزل. وللدخول في السحب، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة حتى 16 أكتوبر، ومسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في كل متجر، وتحميل فاتورة الشراء.



وتقدم حملة استرداد نقدي حصرية تخفيضات إضافية على الإيجارات ورسوم الخدمات للسكان والمستثمرين خلال مهرجان دبي للمفروشات، حيث تعاونت دبي القابضة لإدارة المجمعات، ونخيل لإدارة المجتمعات، ومساكن دبي مع «تيكت» و«فيزا» لتقديم استرداد نقدي فوري بنسبة 2% عند سداد رسوم الخدمات أو الإيجار. ويتوجب على المستخدمين تنزيل تطبيق مكافآت «تيكت»، وربط بطاقات فيزا الخاصة بهم، ودفع رسوم الخدمات أو الإيجار باستخدام البطاقة المرتبطة بالتطبيق، والحصول على استرداد نقدي فوري.



مكافآت مضاعفة

ويمكن للمتسوقين الفوز بنقاط مضاعفة مع تيكت عند التسوق مع رينو، وذلك من خلال ربط بطاقات فيزا وماستركارد بالتطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء «تيكت» الحصول على استرداد نقدي في 3500 موقع على مستوى دولة الإمارات، ما يقدم قيمة إضافية لكل عملية شراء.

وتتيح حملة تسوق وامسح واربح مع إ ماكس فرصة الفوز بجوائز فورية بقيمة 50000 درهم خلال مهرجان دبي للمفروشات، وذلك من خلال بطاقات «امسح واربح» عند إنفاق 1500 درهم كحد أدنى على الأجهزة المنزلية. وتشمل الجوائز قسائم تخفيضات بنسبة تصل إلى 15 بالمئة على أبرز العلامات التجارية للأجهزة المنزلية والعناية الشخصية، في ما سيحصل متسوقون من سعداء الحظ على جوائز رائعة، بما في ذلك مكنسة سامسونج جيت 85 الكهربائية، ومكواة بخار من راسل هوبز بقوة 1800 وات، وقواطع الخضروات الزجاجية من كراون لاين، ومقلاة الهواء من راسل هوبز.



سكاي واردز

واحتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق سكاي واردز إيفري داي، يمكن لأعضاء البرنامج الحصول على أميال إضافية بنسبة 25 بالمئة عن التسوق في المنافذ المشاركة، بما في ذلك سكاي واردز إيفري داي، بالإضافة إلى الدخول في سحب كبير لربح 25 مليون ميل.

ويشكل مهرجان دبي للمفروشات 2025 فرصة مثالية للتسوق والتوفير والفوز، وذلك من خلال السحوبات الكبرى، وعروض الاسترداد النقدي الحصرية، والجوائز التي لا تقبل المنافسة.



ويقام مهرجان دبي للمفروشات 2025 بدعم من الراعي الرئيسي بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخلة جميرا مول، وذا آوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميركس للاستثمار (سيتي ووك، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.