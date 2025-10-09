«نيو» تسجل رقماً قياسياً جديداً في تسليم المركبات بزيادة 64.1% خلال سبتمبر

أعلنت شركة «نيو» NIO المتخصصة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة عن تحقيق نتائج قياسية في تسليم مركباتها خلال شهر سبتمبر والربع الثالث من العام الجاري.

وخلال شهر سبتمبر الماضي تمكنت الشركة من تسليم 34,749 مركبة، بزيادة قدرها 64.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى معدل شهري في تاريخها. وتوزعت هذه المركبات على 13,728 مركبة من علامة «NIO» الفاخرة، و15,246 مركبة من علامة «ONVO» الموجهة للعائلات، و5,775 مركبة من علامة «FIREFLY» للسيارات الكهربائية الصغيرة الراقية.

أما خلال الربع الثالث من 2025، فقد سلمت «NIO» حوالي 87,071 مركبة، محققةً رقماً قياسياً جديداً بزيادة نسبتها 40.8% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات التي سلمتها الشركة حتى 30 سبتمبر 2025 نحو 872,785 مركبة.

وفي 20 سبتمبر 2025 أطلقت الشركة رسمياً في الصين مركبتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الرائدة والجديدة كلياً «إي إس 8» (ES8)، لتبدأ تسليمها للمتعاملين بعد فترة وجيزة.

تواصل «NIO» ريادتها العالمية في سوق المركبات الكهربائية الفاخرة، من خلال وضع معايير نوعية ترفع سقف الطموحات في القطاع. وتمنح العلامة متعامليها تجربة قيادة استثنائية، تجمع بين الأناقة والأمان والجودة، ساعية إلى فتح آفاق جديدة تلبي تطلعات المستقبل.