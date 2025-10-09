ألايند أوتوميشن تتحالف مع بوندولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي

أعلنت ألايند أوتوميشن، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات التكنولوجيا الاحترافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع ديانا بوندولي، أول امرأة هندية تُشارك في سباقات فيراري، وإحدى أبرز المواهب الناشئة في رياضة السيارات، في خطوة تعزز مكانة الشركة وخبراتها الواسعة في مجال ذكاء البيانات وهندسة الأداء.

وفي عرض مشوق، أقيم في فندق تاج إكزوتيكا بحضور عدد من أبرز قادة الأعمال والشركاء وكبار الشخصيات في المنطقة، كشفت ديانا عن سيارتها Ferrari 296 Challenge، التي تحمل علامة ألايند أوتوميشن (AA) مع بدء جولتها في سباقات الشرق الأوسط.

ويمثل هذا الإطلاق أكثر من مجرد رعاية، بل ملتقى يجمع بين السرعة والذكاء الاصطناعي والموهبة.

ستقوم ألايند أوتوميشن بتحليل بيانات سباقات ديانا طوال سلسلة تحدي فيراري في الشرق الأوسط 2025-2026، باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتقنيات التعلم الآلي، والتحليلات، لتوليد رؤى معمقة حول الأداء واستراتيجيات تحسين، بما يسهم في تعزيز مهاراتها ويمنحها ميزة تنافسية.

وسيدعم هذا النهج القائم على البيانات تطور ديانا، ويبرهن على أن رياضة السيارات من أكثر المجالات كثافة في البيانات في العالم، كما يلقي الضوء على قدرة الشركة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي في بيئات عالية الأداء.

ويمكن لسيارة سباق واحدة التقاط أكثر من جيجابايت من بيانات القياس عن بعد في عطلة نهاية الأسبوع، ويُمكن أن يؤدي اختصار بضعة ميللي ثانية فقط من اللفة إلى حدوث فارق بين اكتساب مركز حاسم أو خسارته.

وستتم إقامة أيام اختبار وأنشطة للشركات بين السباقات، ما يوفر فرصاً إضافية للتواصل مع عملاء وشركاء ألايند أوتوميشن في أنحاء المنطقة.

وتمثل الشراكة مع ديانا امتداداً رمزياً واستراتيجياً لدخول شركة ألايند أوتوميشن سوق الشرق الأوسط، والذي ينسجم مع أجندات التحول الإقليمي وفقاً لرؤية الإمارات 2031.

وقال نيتين أهوجا، الرئيس التنفيذي لشركة ألايند أوتوميشن: «تجسد هذه الشراكة المبدأ الذي نرتكز عليه في ألايند أوتوميشن؛ لا نكتفي برعاية السرعة فحسب، بل نصممها. ويشكل أول ظهور لديانا مع فيراري تميزاً فردياً، كما يجسد تضافر جهود جهتين قويتين لدفع عجلة الأداء القائم على البيانات. معاً، نتجاوز الحدود، على حلبة السباق وفي الشركة».

وأضاف أهوجا: «من خلال الجمع بين القياس عن بعد على حلبة السباق والتحليلات المؤسسية، نلقي الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي ونبرز أيضاً الطريقة التي نسير عليها بأن تحقق التكنولوجيا نتائج قابلة للقياس. نستفيد من خبرة شركتنا بنفس الطريقة، سواءً في أجزاء من الثانية على حلبة السباق أو في الملايين التي تشكل قيمة شركة ما».

وتابع أهوجا: «في كل من الأعمال والسباقات، تعد أجزاء من الثانية وهوامش الربح مهمة، ولهذا السبب، نفخر بدعم ديانا، ليس فقط بوصفنا راعياً، بل شريك أداء أيضاً. هذه الشراكة أكثر من مجرد تسويق؛ فهي تمثل نموذجاً رائداً لمستقبل الأداء الذكي».