دبي تحتضن أكبر معلم سكني للعافية في العالم

أعلنت شركة «فينسيتور العقارية» عن إطلاق تحفتها العالمية الجديدة «فينسيتور وِلنس إستيت»، والذي يعتبر أكبر برج سكني مصمم للعافية في العالم، ويضم أول منازل سكنية في دول مجلس التعاون الخليجي تم تصميمها واعتمادها علمياً لتعزيز صحة السكان وعافيتهم. ويمثل المشروع الجديد علامة فارقة في سوق العقارات العالمية، ويؤكد مجدداً قدرة دبي على قيادة الابتكار العقاري وتحقيق الأرقام القياسية.

وترسّخ دبي مكانتها مجدداً كعاصمة عالمية للابتكار العقاري مع إطلاق مشروع «فينسيتور وِلنس إستيت»، الذي يُمهّد لعصر جديد من العقارات المصممة للعافية، في سوق يتخطى حجمه تريليون دولار عالمياً. ففي عالم نقضي فيه أكثر من 90% من حياتنا داخل الأبنية، تتحول منازلنا ومجتمعاتنا إلى العامل الأهم في تحديد سعادتنا وجودة حياتنا. وانطلاقاً من «رؤية الإمارات الوطنية للسعادة وجودة الحياة»، يُترجم هذا المشروع الفريد فلسفة العافية إلى واقع ملموس، عبر منظومة متكاملة صممت بأدق التفاصيل لتعزيز الصحة النفسية والجسدية، وتحقيق أقصى درجات الرفاهية اليومية.

ومن المقرر أن يُسجّل «فينسيتور وِلنس إستيت» رقماً قياسياً عالمياً جديداً، باعتباره البرج السكني الذي يضمّ أكبر عدد من مرافق العافية المصممة بأدق التفاصيل. إذ يوفّر المشروع أكثر من 65 مرفقاً صحياً متميزاً، موزعة على ثمانية طوابق، تمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف قدم مربعة من المساحات المخصّصة لنمط حياة يقوم على العافية.

وقال فير دوشي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة فينسيتور للتطوير العقاري: «لا نُقدم مجرد مشروع جديد في دولة الإمارات، بل نرسم خريطة طريق لمستقبل أسلوب الحياة. إنه أجرأ مشروع لنا حتى الآن، وتحفة سكنية حية تعيد تعريف ما يمكن أن تُحققه العقارات عندما تُبنى لتُحدث تحولاً حقيقياً في أسلوب الحياة». وأضاف: «في هذا المكان، نُكرّم الإنسان ونمنحه الأدوات ليعيش بصحة أفضل، وسعادة أعمق، وحياة أطول».

ويقع مشروع «فينسيتور وِلنس إستيت» في موقع محوري إلى جانب «البراري»، أكثر مجتمعات دبي خضرة وغنى بالطبيعة، ليشكل امتداداً طبيعياً لحياة متوازنة وصحية. ويتميز المشروع بتمركزه الاستراتيجي في قلب منطقة «مجان»، التي تبرز سريعاً كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة في الإمارة. وتحظى «مجان» بموقع محاط بأهم المعالم السياحية والترفيهية مثل «القرية العالمية» و«عالم المغامرات -آي إم جي».