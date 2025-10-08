12 شركة تستعرض ابتكاراتها التقنية تحت مظلة سانت بطرسبورغ في «جيتكس»

تشارك حكومة مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في المعرض الدولي لتقنيات المعلومات «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، بتنظيم من لجنة السياسة الصناعية والابتكار والتجارة في المدينة.

وسيضم الجناح الجماعي لسانت بطرسبورغ مجموعة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي ستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية.

تتولى لجنة السياسة الصناعية والابتكار والتجارة في سانت بطرسبورغ تنظيم الجناح، وتشمل الجهات المشاركة في المعرض نحو 12 شركة، وهي: شركة OBIT المتخصصة في تطوير وتنفيذ حلول تقنية متكاملة لإدارة العمليات التجارية واللوجستية والإنتاجية والموارد البشرية، وشركة Intelvision التي تقدم حلولاً في مجال أتمتة الأنظمة الهندسية للمباني وأنظمة الأمان والأتمتة الصناعية والتقنيات غير المأهولة، وشركة GeoIntellect المطورة لمنصة روسية للتحليلات الجغرافية والتسويق الجغرافي، وتطبيقات التوأم الرقمي للمدن وأدوات تطوير مفهوم المدينة الذكية، وشركة KORUS Consulting CPM المعروفة أيضاً باسم DAR وهي شركة تكامل أنظمة تطور حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات والعمليات التجارية، وشركة Komfortel المزود لخدمات الاتصالات للأعمال، والتي تقدم نظام DiPal لإدارة المساكن الذكية والراحة الرقمية، وشركة Cluster التي توفر خدمات CDN وDRM وحلول الاستضافة لحماية المحتوى الرقمي والبث عبر الإنترنت، وشركة Simpl Group أو التقنيات المعلوماتية المتقدمة، المطورة لتوائم رقمية وأنظمة معلومات مؤسسية وحلول ضمن إطار الصناعة 4.0، وشركة Glazar التي تقدم حلولاً تعتمد على تقنيات الواقع المعزز ونمذجة معلومات البناء للمجالات الصناعية والإنشائية وبناء السفن، وشركة RBI Concept، التي تطور برمجيات مزودة بوحدات ذكاء اصطناعي لتطبيقات التوائم الرقمية والتحليلات الصناعية وإدارة الشهادات، وشركة ITGLOBAL.COM المزود الدولي لخدمات السحابة وتقنيات المعلومات، ولها مراكز بيانات في تسع دول حول العالم، وشركة SP ARM المطورة لنظام المعلومات الطبية qMS المخصص لرقمنة قطاع الرعاية الصحية، وشركة،Gazinformservice وهي من أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تطوير حلول الأمن السيبراني والحماية التقنية والهندسية.

يُعد معرض «جيتكس جلوبال» من أكبر الفعاليات العالمية في مجال التقنيات الحديثة، إذ يجمع أكثر من ستة آلاف مشارك من أكثر من 170 دولة، ويُعد منصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية، وسينطلق البرنامج المهني لجناح سانت بطرسبورغ في 13 أكتوبر بحفل الافتتاح الرسمي، تليه فعالية «الإمكانات التصديرية لسانت بطرسبورغ في مجال تكنولوجيا المعلومات» في 14 أكتوبر.