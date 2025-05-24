"حرة عجمان" وليانغجيانغ الصينية تتعاونان لتعزيز الاستثمار

أكد سعادة إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ومنطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية التابعة لمدينة تشونغتشينغ الصينية، يعكس رؤية إمارة عجمان في ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا رائدا للأعمال والاستثمار ووجهة مفضلة للشركات العالمية الساعية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، الذي عُقد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، إن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة تمثل تأكيدا على التزام عجمان بدعم الاستثمار العالمي وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي.

وأوضح أن "المناطق الحرة في عجمان" توفر بيئة أعمال متكاملة تشمل خدمات الترخيص والتوظيف ومساحات عقارية متنوعة، ضمن إطار تشريعي مرن يدعم جاذبيتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإمارة تواصل تطوير بنيتها التحتية وتعزيز مزاياها التنافسية بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.

ولفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع تشونغتشينغ يدعم إستراتيجية عجمان في استقطاب الاستثمارات النوعية ويشكل خطوة متقدمة في تعزيز التعاون بين حكومة عجمان والمدن العالمية الرائدة، مؤكداً التزام الإمارة بدعم النمو الاقتصادي المستدام عبر شراكات إستراتيجية مبنية على الابتكار والتكامل.