دبي لاند تشهد تسليم فلوريا ريزيدنس في أرجان

أعلنت شركة مشرق إيليت، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن الإنجاز الناجح وتسليم مشروعها فلوريا ريزيدنس في أرجان ضمن مجتمع دبي لاند السكني، والذي يضم 206 شقق سكنية مصممة ومؤثثة بالكامل.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي بمناسبة حفل التسليم أن مشروع فلوريا ريزيدنس كان قد أُطلق في سبتمبر 2023، وبدأت عملية التسليم في أغسطس 2025، ما يمثّل محطة بارزة في التزام الشركة ببناء وتسليم وحدات سكنية عالية الجودة للمستثمرين ضمن الجداول الزمنية الموعودة.

وأكدت «مشرق إيليت»، صاحبة الإرث الراسخ في مجالات العقار والاتصالات عبر أسواق عالمية تشمل السعودية وسنغافورة وماليزيا والإمارات، أن نجاح مشروع فلوريا ريزيدنس سيتبعه سلسلة من المشاريع السكنية الجديدة قيد التخطيط والتنفيذ في أبرز مواقع دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويمتاز فلوريا ريزيدنس بكونه الأول الذي يتضمن شلالاً ضخماً بارتفاع خمسة أمتار وعرض ثلاثين متراً، وهو الأكبر من نوعه في مشروع سكني بدبي، ينحدر من مسبح إنفينيتي في الطابق الأول وصولاً إلى الأرض، ويكمله ممشى يوفّر تجربة معيشية أقرب إلى أجواء الطبيعة.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير العقاري: «النمو السنوي المتواصل الذي يشهده سوق العقارات السكنية في دبي يبقى استثنائياً بفضل الطلب المتزايد، حيث تترسخ مكانة الإمارة كوجهة لمجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك الباحثين عن أسلوب حياة فاخر بأسعار مناسبة. ونحن في مشرق إيليت نفخر بأن نكون جزءاً من هذه القصة الناجحة، مساهمين في نجاح وبناء سمعة جيدة للمدينة، بجانب تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية وازدهارها».

وأضاف أن ارتفاع عوائد الإيجار وزيادة قيمة الأصول بنسبة تصل إلى 12 – 15% سيواصلان دعم نمو السوق، مشيراً: «بفضل آفاق النمو الواعدة، لدينا مجموعة جيدة من المشاريع الجديدة قيد التخطيط».