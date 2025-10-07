"سوثبيز إنترناشونال ريالتي" تتوسع في سوق أبوظبي

أطلقت شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي، عملياتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال مشروع فورسيزونز ريزيدنسيز أبوظبي، على شاطئ السعديات، والذي طورته شركة العين. وقد بيع أحد المنازل في هذا المشروع مؤخراً بـ 14 ألف درهم للمتر المربع، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق في سوق العقارات الفاخرة في العاصمة.

ويقع مقر شركة «سوثبيز إنترناشونال ريالتي أبوظبي» في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال الفاخر في أبوظبي، وهي امتداد طبيعي لعمل الشركة التي كانت رائدة في سوق العقارات الفاخرة في دبي لأكثر من 12 عاماً. وبعد توسعها في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في عام 2023، وعرضها بعضاً من أرقى المشاريع السكنية في المنطقة، تُولي الشركة الآن اهتمامها بالعاصمة الإماراتية، التي تُصبح بسرعة واحدة من أكثر وجهات العالم جاذبية للعقارات الفاخرة.

يعكس هذا البيع القياسي الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة في أبوظبي، حيث يولي الأفراد ذوي الثروات الهائلة أهمية متزايدة بها بسبب الخصوصية وجودة الخدمات ونمط الحياة. وبصفتها الجهة المطورة للمشروع، تساهم شركة «العين» بخبرتها المحلية الموثوقة ومصداقيتها العالية، مما يعزز مكانة علامة فورسيزونز التجارية المتميزة ويضفي مزيداً من القيمة على موقع جزيرة السعديات، باعتبارها الوجهة السكنية الأكثر جاذبية في أبوظبي.

تم تعيين (لي بورغ) أحد أكثر الوسطاء خبرة في مجال العقارات الفاخرة في دبي والشريك التنفيذي في شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي دبي، مديراً تنفيذياً لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي أبوظبي. وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من عقدين في مناطق مثل تلال الإمارات وجزيرة النخلة وجزيرة الريم في أبوظبي، يتمتع بورغ بالقدرة والخبرة اللازمتين لقيادة الشركة في العاصمة.

ويتحدث بورغ عن هذا الدور: «يشرفني أن أقود شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي أبوظبي، بينما ندعم وجودنا في أحد أكثر أسواق العقارات إثارة على مستوى العالم، حيث تشهد أبوظبي تحولاً استثنائياً مذهلاً، بدءاً من معالمها الثقافية العالمية مثل متحف اللوفر ومتحف غوغنهايم، وصولاً إلى ازدهارها كمركز مالي عالمي من خلال سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وشركة أبوظبي القابضة للتنمية (ADQ). وتُجسد صفقة بيع البنتهاوس هذه قوة سوق العقارات الفاخرة في المدينة، والطلب المتزايد من قبل المشترين العالميين المميزين على المساكن ذات العلامات التجارية المرموقة».

وأضاف بورغ قائلاً: «وفقاً لمنصة داري المنظومة الرقمية للعقارات في أبوظبي، فقد سجلت العاصمة بالفعل معاملات عقارية بقيمة 61 مليار درهم منذ بداية عام 2025. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نما السوق بأكثر من 200%، مدفوعاً بتدفق أصحاب الثروات الفائقة إلى الإمارة بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وثقافي، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بالعالم».

بدوره قال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في الإمارات، المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية: «بعد النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته دبي خلال السنوات الماضية، أصبحت أبوظبي الآن جاهزة لدخول دائرة الضوء. هذه المدينة التي تجمع بين الثقافة الغنية، التخطيط الحكومي الاستراتيجي، البنية التحتية عالمية المستوى، ومبادئ الاستدامة المتطورة والتراث الثقافي الغني. ومع انطلاقتنا المبهرة في مشروع فورسيزونز ريزيدنسيز في جزيرة السعديات، فإننا نقدم خبرة فريدة من نوعها وشبكة عالمية واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعلى مستويات الخدمة في سوق العقارات الفاخرة في أبوظبي».