«جيتكس جلوبال 2025» يُسلّط الضوء على تطورات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي



يسلط معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.

وتقام فعاليات المعرض في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق بدءاً من علاج الأمراض الوراثية، مروراً بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.



ومع توقّعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2033 «وفقاً لتقديرات الأونكتاد»، يزداد الزخم العالمي لتسريع دمج هذه التقنية في القطاعات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون المنصة التي تجمع نخبة الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأكثر طموحاً للذكاء الاصطناعي في العالم.



وتشمل قائمة أبرز المشاركين «علي بابا كلاود»، و«إيه إم دي»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، و«دِل»، و«إي آند»، و«جوجل»، و«إتش بي إي»، و«هواوي»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«سيلزفورس»، و«سيمنز»، و«سنوفليك»، إلى جانب استعراض ابتكارات جديدة من «سيريبراس سيستمز»، و«داتا دوغ»، و«ميتسوبيشي»، وشركة «كوالكوم»، و«ريتال»، و«سيرفيس ناو»، و«تاتا إلكترونيكس»، و«تيليكوم إيطاليا»، و«تينستورينت».

وبالتوازي مع فعاليات جيتكس جلوبال 2025، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض الشركات الناشئة «إكسباند نورث ستار» في دبي هاربور، من 12 إلى 15 أكتوبر.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته العاشرة، بمشاركة 2000 شركة ناشئة من أبرز الشركات سريعة النمو في مراحلها المتقدمة على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال، إن القطاعات ذات الأهمية المستقبلية ومن ضمنها مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، تشهد تلاقياً غير مسبوق بين براعة الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات الإنسانية، وإن معرض جيتكس جلوبال 2025 يمنح زخماً جديداً لهذه التقنيات التحويلية، ليؤكد دوره المستمر باعتباره منصة رائدة تدفع مسيرة التقدم القائم على الابتكار في القطاعات والاقتصادات العالمية.



ويشهد معرض جيتكس جلوبال 2025 عاماً استثنائياً من حيث المشاركة الدولية، مع انضمام البرازيل كشريك وطني بمشاركة أكبر وفد تقني لها على الإطلاق، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة الصربية وهيئة «الوجهة التقنية الباكستانية» كشركاء رئيسيين. كما تشهد دورة هذا العام مشاركة أجنحة جديدة من كندا، وتشيلي، والإكوادور، وإسبانيا، وتركيا، فضلاً عن حضور موسّع من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وبلاد الشام، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للمعرض كمنصة تجمع الاقتصادات التقنية الناشئة حول العالم.

وقال ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، إن الشركات الناشئة الصربية ستعرض خلال هذه النسخة حلولاً عملية في مجالات متعددة تشمل الرفاهية والطاقة وتحليل المشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ومع توقعات بتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات حاجز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 «وفقاً لأبحاث بنك أوف أمريكا»، يستقبل معرض جيتكس جلوبال 2025 شركة «أوليري فينتشرز»، إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمية في هذا القطاع، والتي تعمل على إنشاء أكبر مجمع صناعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم في كندا.



وقال بول بالاندجيان، الرئيس التنفيذي والشريك العام المشارك في «أوليري فينتشرز»، إن دولة الإمارات باتت مركزاً عالمياً في تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين الرؤية القيادية والموارد والالتزام الذي يمكّنها من استقطاب نخبة عالمية من الخبراء في القطاعات المختلفة.

ويشارك حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة «أكبر مزود لمراكز البيانات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى شركات مجموعة G42» في قيادة النقاشات حول قدرة البنية التحتية والطاقة والسياسات على التوسع بالوتيرة المطلوبة لمواكبة نمو «مصانع الذكاء الاصطناعي» حول العالم.



ويقدم تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة «ماموث» للعلوم البيولوجية، عرضاً حول كيفية توظيف تقنية «كريسبر» الحائزة على جائزة نوبل، بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي، لعلاج الأمراض الوراثية، بينما يتناول مات أنجل، الرئيس التنفيذي لشركة «بارادروميكس» التي تقف وراء أول عملية ناجحة لزرع دماغ حاسوبي في العالم، سبل فك شيفرة الأفكار البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية، وتكشف شركة «هوراي بوزيتيف» الكورية الجنوبية الناشئة عن نظام برمجيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم علاج دقيق يستهدف مليون مريض يعانون من أمراض مزمنة.



وتعرض شركة «Tensor» في جيتكس جلوبال 2025، أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، كما تستعرض شركة «K2» مجموعة من الروبوتات البشرية الجديدة إلى جانب مركبة نموذجية صُممت لتوسيع نطاق استخدام الروبوتات في البيئات الصناعية، بينما تستعرض شركة «آي بي إم» نظام «كوانتوم 2»، الذي يُمثل نقلة محورية نحو تطوير أنظمة حوسبة كمومية واسعة النطاق مقاومة للأخطاء وقادرة على معالجة أعقد تحديات الحوسبة الحديثة.



وقال شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «آي بي إم» في الخليج والمشرق العربي وباكستان، إن معرض جيتكس جلوبال يمثل منصة عالمية رائدة، وفرصة للعمل والتعاون، فهو يجمع بين المنظومات الرئيسة التي تضم صانعي السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين الذين يدفعون عجلة الذكاء الاصطناعي قدمًا.

كما يستعرض البروفيسور مارك طومسون، المؤسس المشارك لشركة «PsiQuantum» وهي شركة ناشئة يبلغ رأسمالها 6 مليارات دولار، رؤيته حول الطريق نحو تحقيق السيادة الكمومية، في حين تشارك شركة «IONQ»، أول شركة عالمية متخصصة في الحوسبة الكمومية تُدرج أسهمها في بورصة نيويورك، ضمن أبرز العارضين في هذا الحدث.



وتستعرض شركة «AMD»، الرائدة عالمياً في مجال المعالجات عالية الأداء، أحدث ابتكاراتها من وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية، المصممة للتعامل مع أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تطلبًا، مع تمكين عمليات نشر مراكز البيانات الموفّرة للطاقة، ويتناول جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة «Tenstorrent»، المتخصصة في تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، والمدرجة ضمن قائمة «فوربس» لأفضل 50 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، هذا الموضوع في محاضرة بعنوان «التحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي المستقل» في ظلّ التحول المتسارع لأشباه الموصلات إلى رافعة جيوسياسية تعيد تشكيل موازين القوى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد العالمي.



ويستقطب معرض «إكسباند نورث ستار 2025» أكثر من 40 شركة يونيكورن، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة، ومن بين أبرز المشاركين، شركة «سيريبراس» التي تستعرض أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم بالشراكة مع مجموعة «G42»، فيما تكشف شركة «فلويدستاك» عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة 1 جيجاوات، كما تقدم شركة «إكسبانسيو» خمسة نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل نقلة نوعية في مجالات الواقع المعزز، والرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية.