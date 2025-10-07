شركة إماراتية ترعى نادي «نوتنغهام فورست» الإنجليزي

وقعت شركة «أوبجكت ون» الإماراتية، رسمياً شراكة عالمية مع نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم، ما يمثل نقطة الانطلاق لتعاون استثنائي يجمع بين كرة القدم العالمية وقطاع العقارات المزدهر في دبي. ستمتد هذه الشراكة طوال موسم 2025-2026، وترسخ مكانة أوبجكت ون على الساحة الدولية، مع تسليط الضوء على إنجازاتها المحلية في دبي وفتح الفرص لجذب عشاق ومشجعي كرة القدم المتحمسين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

يقول إيجور ماسلينيكوف، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس أوبجكت ون: «نحن في غاية الحماس للتعاون مع نادي نوتنغهام فورست العريق. هذه هي مجرد بداية ونحن ننظر إلى هذه الشراكة بتفاؤل كبير. معاً، نهدف إلى وضع معايير جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وتقديم قيمة مستدامة للجميع. بالنسبة لنا في أوبجكت ون، يعكس هذا التعاون رؤيتنا في العمل مع أبرز الشركات العالمية التي تشاركنا شغفنا بالتميز والتزامنا ببناء مجتمعات نابضة بالحياة تتميز بنظرة ثاقبة للمستقبل».

ومن جهتها، علقت لينا سولوكو، الرئيس التنفيذي لنادي نوتنغهام فورست: «تعتبر أوبجكت ون اسماً رائداً في قطاع العقارات بدبي، وتشهد الشركة نمواً متسارعاً مع الحرص على تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة ومستدامة وبأسعار معقولة. تتوافق قيمنا تماماً مع قيم أوبجكت ون، ويسعدنا الترحيب بهذه العلامة التجارية العالمية المرموقة في عائلة نادي نوتنغهام فورست لسنوات عدة».

تلتزم أوبجكت ون ونادي نوتنغهام فورست بالاستفادة من قيمهما المشتركة لإحداث تأثير هادف داخل الملعب وخارجه. تمثل هذه الشراكة بداية تعاون طويل الأمد يجمع بين التميز الرياضي ورؤية أوبجكت ون لبناء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تتميز بنظرة ثاقبة للمستقبل في الإمارات العربية المتحدة.