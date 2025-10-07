ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الإثنين عن أمله في أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035، في موقف عزاه إلى الصعوبات التي يواجهها راهنا قطاع صناعة السيارات.

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية "لا أريد أن تكون ألمانيا من الدول الداعمة لهذا الحظر السيّئ"، في وقت يجري فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة لهدف عام 2035.

ويواجه قطاع السيارات الألماني صعوبات جمّة في مواجهة المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية، وقد سبق لشركات "بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"فولكسفاغن" أن أبدت علانية تشكيكها في تحقيق الهدف الذي حدّدته بروكسل لحظر السيارات العاملة بالوقود.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها ستجري "في أقرب وقت ممكن" مراجعة لهذا الهدف.

وبموجب النصوص الحالية يتعيّن على المفوضية مراجعة هذا الهدف في 2026، لكنّ قطاع السيارات يضغط لتسريع هذا الجدول الزمني على أمل الحصول على تسهيلات في مواجهة الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.