النمسا تدشن مشروعاً لتعزيز السيادة الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي

أطلقت النمسا مشروعا لإنشاء مركز بيانات متقدم للذكاء الاصطناعي مستقل عن الخوادم الأجنبية، ومخصص لمعالجة البيانات الحساسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لتغطية كافة احتياجات السلطات النمساوية ودول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

يقام المشروع "LendAIDC" الأول من نوعه في مدينة سالزبورغ النمساوية، ويهدف إلى تحقيق السيادة الرقمية الكاملة للبيانات في النمسا والاتحاد الأوروبي، بالاعتماد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي النمساوية، وذلك في إطار الجهود الرامية للتخلص من التبعية الرقمية للخدمات والبنى التحتية الواقعة خارج أوروبا.

وأوضح فيرنر شتراسر، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني المنفذة للمشروع، أن قوة الحوسبة للمشروع كافية لتلبية احتياجات جميع السلطات النمساوية ودول الاتحاد الأوروبي المجاورة، مع التزام كامل بأعلى معايير الأمان وحماية البيانات.

وكشف عن تميز المشروع بالاعتماد على الطاقة الكهرومائية بقدرة 25 ميغاواط، ما يجعل المشروع نموذجاً للاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي.