دبي تشهد إطلاق أول تطبيق في العالم يتيح المعرفة القانونية للجميع بالذكاء الاصطناعي

شهدت دبي إطلاق «إيه أي لور» أول تطبيق في العالم مصمم لجعل المعرفة القانونية متاحة للجميع يعمل بالذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو اللغة أو الإمكانيات المادية. توفر هذه المنصة الثورية التعليم والإرشاد القانوني المجاني عبر ولايات قضائية متعددة، متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الأجهزة المحمولة.

ولد التطبيق «إيه أي لور» ai-lawyer «من رؤية لرد الجميل للمجتمع، حيث يحول الطريقة التي يصل بها الأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات إلى المعرفة القانونية. يقدم إجابات فورية على الاستفسارات القانونية دون حواجز التكلفة أو اللغة أو المناطق الزمنية، ويعمل كمصدر تعليمي شامل لمساعدة المستخدمين على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية عبر ولايات قضائية عالمية مختلفة.

نشأ المشروع من محادثة عائلية عميقة حول المسؤولية الاجتماعية. جلست إيلينا ستيف، الرئيسة التنفيذية وصاحبة الرؤية وراء المبادرة، مع زوجها، وهو محامٍ ملتزم، ومع طفليهما لوكا وصوفيا، للتأمل في كيف يقدم المجتمع فرصاً لا حدود لها ولكن مع هذا الوفرة تأتي مسؤولية رد الجميل.

وقالت إيلينا ستيف، الرئيسة التنفيذية للمشروع: «تصورنا تطبيقاً يتجاوز الحدود والثقافات واللغات، رفيقاً رقمياً للعدالة والتعليم يمكن لأي شخص الوصول إليه في أي وقت، مجاناً بالكامل، تخيلت الطلاب والباحثين والآباء والمهنيين من كل ركن في العالم قادرين على طرح أسئلة حول القانون أو المسؤولية أو الحقوق وتلقي إجابات فورية بلغتهم الخاصة، 24 ساعة في اليوم».

تعالج المنصة فجوة حرجة في إمكانية الوصول القانوني، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل رسوم الاستشارات القانونية التقليدية. بُني التطبيق على مبادئ التعليم والصحة والمسؤولية، الأعمدة الثلاثة التي تدعم قوة كل مجتمع، ويسخر قوة التعلم الآلي والتكنولوجيا مفتوحة المصدر للتنقل عبر الولايات القضائية العالمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول في جوهره.

واختتمت إيلينا ستيف: «نحن فخورون بأن الجميع اليوم يمكنهم استخدام هذه الأداة بحرية، دون قيود، وأننا معاً نرد للمجتمع ما قدمه لنا. عائلتي فخورة أيضاً، وأعلم أن أطفالنا سيستمرون في حمل قيمنا الأساسية: اللطف والسعادة والتفاني والانضباط إلى المستقبل، من دبي إلى العالم - هدية من عائلتنا للإنسانية».

حمل إطلاق 20 سبتمبر رسالة تجسد روح ورؤية مبدعيه: «من دبي إلى العالم». إنه إعلان بأن الابتكار المولود في الإمارات يخدم الإنسانية عالمياً، دون حواجز أو تحيز أو تكلفة.

التطبيق أكثر من مجرد برنامج، إنه جسر بين المعرفة القانونية والناس العاديين، بين تعقيد القانون وبساطة الحاجة الإنسانية. إنه يمثل قصة الامتنان المتحول إلى عمل، والابتكار المولود من الحب والمسؤولية، والتكنولوجيا المستخدمة ليس من أجل الربح ولكن لمنفعة الناس.