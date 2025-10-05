تدشين أعمال «لا كلي» في الفرجان.. والتسليم أول 2027

أعلنت شركة «مايا»، عن تدشين أعمال البناء رسمياً في مشروع «لا كلي»، وجهتها السكنية البوتيكية الجديدة في قلب منطقة الفرجان. ويُمثّل هذا التدشين مرحلة مفصلية في مسيرة المشروع الفاخر، الذي من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2027، حيث يقدّم «لا كلي» من «مايا» 56 وحدة سكنية.

قال محمد عمران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مايا»: «نطمح لأن نكون جزءاً فاعلاً في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات. وانطلاق أعمال البناء في مشروع «لا كلي» لا يُمثّل مجرد بداية، بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤيتنا في ابتكار مساكن تمزج بين الحداثة وجمال الطبيعة، وتقدّم أسلوب حياة متميزاً لمنطقة الفرجان. نحن على ثقة بأن تعاوننا مع مجموعة «آشيانا» وشركة «ايم سكوير للاستشارات الهندسية» سيُثمر عن مشروعٍ يرقى إلى أعلى معايير الجودة، ويُعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر البوتيكي في دبي».

تتولى مجموعة «آشيانا» مهمة المقاول الرئيسي لأعمال البناء، بدعم من شركة «ايم سكوير للاستشارات الهندسية» بوصفها شريكاً في عمليتي التصميم والإشراف. ويتمتع الطرفان بخبرة طويلة تمتد لعدة عقود، وسجل حافل في إنجاز مشاريع سكنية عالية الجودة داخل دولة الإمارات وعلى امتداد المنطقة.

قال حسن الحق محمد، المؤسس والمدير العام لمجموعة «آشيانا»: «نفخر بشراكتنا مع «مايا» في مشروع «لا كلي»، الذي يعكس طموحاً حقيقياً واهتماماً بالغاً بالتفاصيل. وسجلّنا الحافل في تسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة، هو ما يجعلنا واثقين من تنفيذ هذا المشروع بدقة، وعناية، وحرصٍ دائم على التميّز».



