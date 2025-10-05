جزر دبي وجهة جاذبة للعقارات العالمية الفاخرة

تشهد جزر دبي إقبالاً كبيراً على إقامة المشاريع العقارية الفاخرة، والتي تجمع بين الفخامة والتصاميم المعمارية المبتكرة، حيث استطاعت دبي ابتكار وجهات سكنية وسياحية استثنائية تبرز رؤيتها الطموحة في صناعة عقارات عالمية المستوى، كل جزيرة تحمل طابعاً فريداً يدمج بين الخصوصية والترف وإمكانية العيش ضمن بيئة متكاملة تضم مرافق ترفيهية وتجارية متطورة.

وكشفت ريف للتطوير العقاري الفاخر في أمسية حصرية استضافها فندق «أتلانتس ذا رويال»، عن أحدث مشاريعها الفاخرة «ريف 997»، أول مبنى سكني في العالم يضم مرافق خارجية مزودة بتقنية تبريد مبتكرة حاصلة على براءة اختراع، تحفة معمارية تعيد صياغة مفهوم المعيشة الخارجية على الواجهة البحرية في جزر دبي.

يضم المشروع 63 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق أنيقة، دوبلكسات راقية وبنتهاوس الأول عالمياً الذي يضم مساحات خارجية مكيفة تجسد قمة التفرد.

وقد شهد حفل الإطلاق حضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات العقارات، والإعلام، وأسلوب الحياة، حيث تعرف الضيوف على المشروع المميز، واستمتعوا بعرض شامل لأبرز ابتكاراته، ما أكد مكانة ريف بوصفها مطوراً يسعى لتقديم حلول غير مسبوقة ترتقي بتجربة السكن العصري في دبي.

وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لريف للتطوير العقاري: «من خلال تقديم أول مرافق خارجية مبردة في جزر دبي، فإننا لا نطرح مفهوماً جديداً للمعيشة فقط، بل نعيد صياغة ملامح ما يمكن تحقيقه في تجربة السكن الفاخر في دبي».