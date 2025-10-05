850 مليون درهم كلفة مشروع برج كابيتال في الخليج التجاري

شهدت دبي إطلاق مشروع برج كابيتال الخليج التجاري، وهو برج مكاتب فاخر في قلب منطقة الخليج التجاري تقيمه شركة سنتوريون العقارية، ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع 850 مليون درهم، بما في ذلك تكاليف الاستحواذ والتطوير. ومع قيمة مبيعات متوقعة تبلغ 1.3 مليار درهم، يبرز المشروع طموحات سنتوريون التجارية القوية. كما كشفت الشركة عن مشاريع ضخمة ومميزة قيد التنفيذ.

وخلال حفل الإطلاق في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، شارك جوبي جورج، الرئيس التنفيذي، وفيمال موهان، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة سنتوريون العقارية، المزيد من الأفكار حول حجم المشروع والعروض الفريدة ورؤية الاستثمار.

وأكد فريق الإدارة على موقع برج كابيتال المتميز في منطقة الخليج التجاري، حيث يطل على برج خليفة، والقناة المائية من الأمام، والحديقة الحضرية من الخلف. يتميز برج كابيتال الخليج التجاري بحجمه وتطوره، حيث يوفر أكثر من 238 وحدة مكتبية، بالإضافة إلى 5 منافذ بيع بالتجزئة مختارة بعناية، وصالة رياضية متكاملة الخدمات، وردهة مشاهدة حصرية على السطح. يمتد المشروع على مساحة بناء تزيد على مليون قدم مربع، وتتراوح مساحات المكاتب بين 750 قدماً مربعاً و14.000 قدم مربع على امتداد 26 طابقاً، ما يضمن مرونة التصميم وتخطيطاً فعالاً لبيئة العمل للشركات من جميع الأحجام.

وقال جوبي جورج: «برج كابيتال، الخليج التجاري هو أكثر من مجرد مشروع تجاري؛ إنه وجهة تعيد تعريف نمط الحياة العملية». وأضاف فيمال موهان: «إلى جانب مساحات المكاتب المتميزة، قمنا بدمج مرافق اللياقة البدنية والصحة والترفيه والمرافق المجتمعية لتوفير بيئة عملية راقية».

وقالت أنشيكا جارج، الشريك المؤسس لشركة سنتوريون العقارية: «برج كابيتال الخليج التجاري ليس مجرد برج مكاتب، بل هو معلم بارز يجمع بين الفخامة والموقع المتميز والمرافق المصممة بعناية لتعزيز الإنتاجية والنمو. إنه عنوان جاهز للمستقبل للقادة الراغبين في أن يكونوا في قلب مسيرة دبي التقدمية».

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث موكش جارج، المدير العام لشركة سنتوريون العقارية، عن الرؤية الأوسع للشركة: برج يعني البرج - رمز للقوة والطموح. هذا بالضبط ما تجسده سنتوريون: الجرأة، والأناقة، والرؤية الثاقبة. نرى أنفسنا نتطور لنصبح من بين أفضل خمس شركات تطوير عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إن شاء الله. الإمارات العربية المتحدة ليست سوى البداية، ورؤيتنا هي الريادة الإقليمية.

وأكد جوبي جورج أن المشروع من المقرر أن يكتمل بحلول الربع الأول من عام 2029، ما يجعل برج كابيتال بيزنس باي عنواناً جاهزاً للمستقبل للشركات الطموحة التي تسعى إلى قاعدة استراتيجية في دبي.